El VAR: determinant per al Girona al Camp Nou i a Vila-real

Entrada amb falta de Pere Pons a Lenglet, Gil Manzano la xiula però des de la sala del VAR l'avisen que el central francès del Barça li ha clavat un cop de colze al migcampista del Girona. L'àrbitre va a consultar les imatges i decideix expulsar Lenglet amb vermella directa, amb més d'una hora de joc per davant. Així va anar la jugada clau del partit d'ahir al Camp Nou amb la nova tecnologia que ha arribat a futbol tornant a ajudar el Girona com ja havia passat a Vila-real on, també a instàncies del VAR, es va anul·lar un gol als locals amb 0-0 al marcador (el partit acabaria 0-1 amb gol d'Stuani).

«Primer hem topat amb els genolls i després noto un cop a la cara, però no sé com ha anat la jugada. No sé si ha estat una agressió, jo noto el cop i quan m'aixeco veig l'àrbitre. Si en el VAR ho han vist així, deu ser correcte», explicava Pere Pons després del partit en una mostra més que, sense el VAR, l'acció de Lenglet hauria passat desapercebuda. El Girona no hauria tingut l'avantatge de jugar contra 10 durant 65 minuts; i, sense el VAR, a Vila-real el gol d'Ekambi hauria pujat en el marcador. Dos partits en què el Girona ha aconseguit quatre punts que, sense la justícia que aporta el videoarbitratge, podrien no haver arribat.