Cristhian Stuani es guanya un lloc entre els millors golejadors de les lligues europees

El Girona continua ballant al ritme de Cristhian Stuani. Si tres gols seus contra el Vila-real (0-1) i el Celta de Vigo (3-2) van servir perquè l'equip sumés 4 punts, diumenge al Camp Nou tampoc va fallar a la seva cita amb el gol. El davanter uruguaià en va marcar dos més que van permetre al Girona puntuar per primer cop a Primera Divisió al feu barcelonista i aconseguir un punt històric per a l'entitat (2-2) en una vetllada per al record. Les dues dianes confirmen l'estat de gràcia amb el qual ha començat Stuani la temporada i que l'ha situat al capdavant de la taula de màxims golejadors de la Lliga Santander amb 5 gols, els mateixos que Leo Messi. Al marge de la lluita pel pitxitxi, Stuani va demostrar al Camp Nou, un cop més, el pes que té a l'equip i va confirmar que es tracta segurament del millor de tots els fitxatges que s'han fet a Primera Divisió. Tant és així que dels 57 que ha marcat el Girona a la màxima categoria, Stuani n'ha fet 26. O el que és el mateix, l'uruguaià marca el 45,61% dels gols del Girona a l'elit. A més a més, el davanter charrúa ha aconseguit una fita inèdita en aquest segle XXI, la que diu que ha marcat dos gols a Barça i Reial Madrid en un any natural (2018).

Números que fan caure d'esquena i que indiquen el bestial grau de rendiment del davanter fitxat del Middlesbrough per, aproximadament, uns 3 milions d'euros l'estiu del 2017. Amb experiència a la Lliga amb Racing de Santander, Llevant i Espanyol, Stuani sempre havia fet gols però mai s'havia enfilat als números que està demostrant a Montilivi. En la seva etapa a l'Albacete a Segona A (08-09) va fer-ne 22. Amb contracte fins al 2020, la seva millora i ampliació de contracte és sobre la taula de Quique Cárcel. El màxim responsable esportiu del Girona té ara la pilota a la seva teulada.

Els números del 7 blanc-i-vermell (5 gols en 5 jornades) traspassen fronteres i el situen ja entre els millors golejadors d'Europa. I és que només Flaurian Thauvin, de l'Olympique de Marsella, ha marcat més gols que Stuani. Cap davanter de les lligues anglesa, italiana, alemanya o portuguesa ha fet més gols que l'uruguaià i només Hazard (Chelsea), Mitrovic (Fulham) i Piatek (Gènova), a més a més de Messi, igualen els seus 5 gols. Això significa que Stuani està per davant, de moment, de grans golejadors com Agüero del Manchester City i Lukaku del Manchester United (4), o Mbappé i Neymar del PSG, Lewandowski del Bayern i Cristiano Ronaldo del Juventus (3). Al Camp Nou, va guanyar el duel charrúa a un altre dels cridats a ocupar un lloc destacat a la lluita pel pitxitxi com és Luis Suárez, que no va veure porteria i quan ho va intentar es va trobar amb un Bounou molt segur.

Stuani és sense cap mena de dubte el gran referent ofensiu del Girona des que va aterrar l'estiu passat. El relleu de Machín per Eusebio semblava que podria provocar-li algun problema per l'estil de joc però el tècnic de La Seca ràpidament s'ha adaptat a la plantilla i ha vist que en trauria més bon rendiment jugant amb el sistema del curs passat. Dit i fet. Stuani no va veure porteria ni contra Valladolid ni Reial Madrid però d'ençà que Eusebio va recuperar el 3-5-2 duu tres jornades consecutives marcant. Els 5 gols que ha marcat aquesta temporada s'afegeixen als 21 que va fer la temporada passada i situen Stuani amb 26. La xifra li permet avançar Fran Sandaza (25) i situar-se entre els tres màxims golejadors del Girona des del 2008, any en què es va retornar a la Lliga de Futbol Professional. Només Jandro Castro (36) i Felipe Sanchón (34) han fet més gols que el davanter nascut a Tala. Tanmateix, els números d'Stuani són molt més espectaculars. I és que mentre Jandro Castro -que no era davanter- va marcar els seus 36 en 165 partits i Felipe els seus 34 en 141, Stuani només ha necessitat 38 partits per fer-ne 26. Per sota queden Acuña i Peragón (20) i Mata (19). Els mateixos que Mata, ara al Getafe, té un Portu renyit amb el gol des de fa mig any.

Els números d'Stuani expliquen el gran número de samarretes amb el dorsal 7 a l'esquena que es veuen pels carrers de Girona i comarques des de fa un any i mig. I és que Stuani s'ha ficat l'aficó a la butxaca des del primer dia i el càntic d'« uruguayo, uruguayo» és ja un clàssic a l'estadi de Montilivi. Caldrà veure si és capaç de mantenir aquest ritme vertiginós de gols durant les properes setmanes. El calendari està atapeït de partits i, sense anar més lluny, demà passat hi ha partit a Montilivi contra el Betis (22.00) abans de visitar l'Osca diumenge (12.00). No seria d'estranyar que Eusebio apostés per dosificar Stuani un xic i en un dels dos partits. Doumbia ja va tenir minuts a Barcelona, mentre que Lozano hauria de deixar enrere ja els seus problemes físics.



Fix amb la selecció

A més a més, als seus 31 anys -el mes que ve en farà 32- continua sent un fix per al seleccionador uruguaià Óscar Tabarez. En aquest sentit, després de disputar el Mundial, la seva etapa a la selecció charrúa no s'ha acabat. Stuani ja va participar en l'amistós de principis de mes a Houston contra Mèxic i també està preseleccionat per al doble compromís contra Corea del Sud i el Japó dels propers dia 12 i 16 d'octubre a terres asiàtiques.