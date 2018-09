Homenatge a exjugadors de Barça i Girona

En una de les sales del palau blaugrana, just al costat del Camp Nou, es va fer diumenge abans del derbi un homenatge a tots aquells exfutbolistes que durant la seva carrera esportiva han vestit tant la samarreta del Girona com al Barça (o la del que va ser el seu filial, el Condal). L'acte va estar organitzat per la Federació de Penyes del Girona FC, la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona i també la Federació de Penyes Barcelonistes del Gironès, Selva, Garrotxa i Pla de l'Estany.

Entre els homenatjats hi havia Pepe Pinto, Joan Torrent, Josep Franch, Pau Garcia Castany, Paco Nieto, Josep Maria Pérez Boixaderas, Albert Jorquera, Jofre Mateu, Jaume Ribera, Joan Blanquera, Miquel Torrent, Joan Franch, Paco Montes, Eugeni Bou, Jaume Pujolràs, Domènec Balmanya (representat per la seva filla Mercè), Josep Puig Curta (representat pel seu fill Joan) i Lluís Coll (representat pel seu fill Lluís). Es va recordar també futbolistes com José Iborra, Cristóbal Martín, Francisco Betancourt, Emilio Aldecoa, Manuel Otero i el tècnic Vicenç Sasot. A l'acte hi van assistir el president del Girona, Delfí Geli (que va vestir les samarretes de tots dos clubs), així com també el president de la Federació de penyes del Girona FC, Quim Alegret.