L'AFE repeteix a La Lliga que no aprova portar el derbi a Miami

Cada dia que passa, el Girona-Barça de la segona volta fa més pinta que s'acabarà jugant a Montilivi i no pas al Hard Rock Stadium de Miami, com bé volen tots dos clubs i La Lliga. Ahir va tocar a l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) dir la seva respecte això. Una altra vegada. El sindicat va mostrar la seva «no conformitat» amb la disputa d'aquest matx, inicialment previst per al proper 26 de gener, després de revisar el nou informe que li havia enviat La Lliga i en el qual, segons el seu criteri, no es pot determinar que el duel pugui «vulnerar» el conveni col·lectiu.

El sindicat va sol·licitar la setmana passada més informació a l'organisme que presideix Javier Tebas respecte a aquest projecte després d'advertir que aquest anava en contra del que estableixen els articles 8 (referent a l'horari), 9 (descans setmanal) i també 37 (actuacions conjuntes entre l'AFE i La Lliga) del conveni col·lectiu vigent entre totes dues institucions.

L'«AFE ha informat a La Lliga que en aquest informe no s'especifiquen els elements objectius concrets i necessaris per poder determinar que no es vulnerarà el que disposen els articles 8, 9 i 37 del conveni col·lectiu», comunicava ahir el sindicat. També va aprofitar per recordar que «de moment no es compta amb les autoritzacions preceptives que possibiliten la disputa d'aquest partit als Estats Units». I afegia, tot sentenciant: «Per tot això, davant la falta d'informació esmentada anteriorment, l'AFE ha traslladat a La Lliga la seva no conformitat amb la disputa d'aquest matx».

«En el tema d'aquest partit, l'AFE ha estat contundent des del primer moment. El que ens preocupa són les condicions de salut que estan en el conveni col·lectiu que exigim que es compleixin i amb la informació que ens dona La Lliga no es pot assegurar que es compleixin. Exigim que es compleixi el conveni col·lectiu que hi ha entre La Lliga i l'AFE fins al 30 de juny de 2020», afirmava Diego Rivas, secretari general d'AFE.

L'exjugador va recordar també que la possibilitat que tot plegat desemboqui en una vaga «és un dret» que poden exercir els futbolistes i va apuntar que «el que va quedar clar» després de les reunions dels capitans de Primera i Segona és que estan «cansats que el futbol sigui d'una persona». «El futbol és dels futbolistes i els aficionats, i els capitans ho van deixar clar. Per aquí no passarà l'AFE i farem tot allò que els capitans ens van demanar», va subratllar.