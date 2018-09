Un partit de sanció a Lenglet pel cop de colze a Pere Pons

Clement Lenglet haurà de complir un partit de sanció per la seva expulsió amb vermella directa pel cop de colze a Pere Pons durant el Barça-Girona de diumenge al Camp Nou. El Comitè de Competició ha aplicat el càstig més suau per sancionar el futbolista francès, que es perdrà el partit de demà a Butarque entre el Leganés i el Barça.

Gil Manzano, que en un primer moment havia xiulat falta de Pere Pons, va rectificar a instàncies del VAR i va acabar expulsant Lenglet per l'agressió al migcampista de Sant Martí Vell. El Barça entenia que el cop de colze de Lenglet es va produir per «un moviment natural» i que l'única falta havia estat l'anterior de Pere Pons i per això va presentar al·legacions que el Comitè de Competició ha desestimat aquesta tarda.