Girona vs Betis: horari i on seguir-lo en directe

Girona vs Betis: horari i on seguir-lo en directe

Aquest dijous 27 de setembre, Girona FC i Betis juguen a l'estadi de Montilivi a partir de les 22 h. El conjunt gironí arriba amb bones sensacions al partit després de l'empat al Camp Nou i amb la intenció de consolidar-se entre els primers de la classificació. No ho tindrà fàcil, el Betis encara no perdut aquesta temporada fora del seu camp i que compta per victòries les seves visites a Montilivi. El partit es podrà veure en directe per TV a beIN LaLiga a partir de les 22 h . Com tots els partits de la Lliga, també es podrà seguir la narració en directe a diaridegirona.cat