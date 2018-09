El repte de trencar el malefici del Betis

El Girona va estrenar diumenge passat el seu caseller de punts contra el FC Barcelona amb un històric empat al Camp Nou (2-2). Era el primer cop que el conjunt gironí aconseguia puntuar contra el Barça i assolia satisfactòriament un repte pel qual ben pocs apostaven. Després de ser capaços d'esgarrapar un punt del Camp Nou, la competició no s'atura i demà el Girona es troba amb una nova empresa amb la visita del Betis a Montilivi (22.00). En principi, no sembla pas que vèncer el conjunt andalús a casa hagi de ser un objectiu tan difícil com el de puntuar a Can Barça, però la història diu tot el contrari. I és que fins ara ha estat impossible per al Girona derrotar el Betis a Montilivi. Ni tan sols ha estat capaç de puntuar el conjunt blanc-i-vermell, de local, davant un Betis que compta per victòries les seves visites a l'estadi. A més a més, els andalusos han comptat sempre amb el suport de la seva afició, molt nombrosa a Catalunya i que sempre es mobilitza per veure'l en directe. L'estadística negativa contra el Betis només es trenca amb una victòria l'any 1940, a Vista Alegre (1-0, gol de Terradellas). Uns anys abans (193-36), els andalusos també havien conquerit l'antic estadi gironí en un partit de Copa (1-2).

Quatre visites, quatre derrotes. Aquest és el balanç del Girona a Montilivi contra el Betis, un rival que s'ha convertit en la bèstia negra dels gironins a l'estadi. I és que són ben pocs els equips contra els quals el Girona no hagi estat capaç de rascar-li cap punt com a local des que es va ascendir a Segona A el 2008. Real Unión d'Irun i UCAM Múrcia també tenen aquest honor tot i que amb només una visita, els cursos 2009-10 (0-2) i 2016-17 (0-1) respectivament. Sevilla, Espanyol, Barça i València, ja a Primera, també han guanyat en la seves úniques visites a la Lliga a Montilivi. La malastrugança contra el Betis va començar el curs 2009-10. El que havia de ser una festa a Montilivi per la visita de l'equip de més renom de la Segona A de llavors va acabar de la pitjor manera. El Girona de Cristóbal Parralo va caure amb claredat i sense presentar batalla per 0-2 (Sergio García i Pavone). La derrota, a més a més, va provocar la destitució de Cristóbal a la novena jornada de Lliga amb l'equip 21è a la classificació després d'una sola victòria, contra el Castelló, cuer.

Els andalusos no van ascendir aquella temporada i, per tant, en la següent (2010-11) van tornar a Montilivi. El resultat: una nova desfeta, aquest cop per la mínima, per a un Girona que, de la mà de Raül Agné, somiava lluitar per un lloc als play-off d'ascens. El botxí va ser Rubén Castro (0-1). De res va servir la bona imatge i les ocasions de què van gaudir Jandro, Peragón i Despotovic, sota un diluvi.

Rubén Castro tornaria a aparèixer en escena en la següent visita bètica a l'estadi. Va ser a principis de la temporada 2014-15 en un moment en què el Girona de Pablo Machín començava a apuntar del que seria capaç els anys següents. Envalenits per les victòries contra Racing (1-0), Alcorcón (1-2), Tenerife (2-0) i un empat de mèrit a Gijón (1-1), el Girona es va avançar gràcies a un gol de Felipe Sanchón (m.13). Montilivi es fregava els ulls. Tanmateix, un gol de Rubén Castro i un autogol de Lejuene en 7 minuts (m.20 i m.27) van capgirar el marcador. El davanter canari, actualment al Las Palmas, sentenciaria ja a la segona part (m.69) un partit entre dos equips que acabarien sent rivals directes en la lluita per l'ascens a Primera.



A Primera, tampoc

Ja a la màxima categoria, el Girona tampoc va tenir la sort de cara la temporada passada. Els de Machín hi van arribar encara amb aspiracions de jugar l'Europa League i el duel es presentava com pràcticament l'últim tren per als gironins. El partit, disputat a pluja batent, va ser d'allò més competit i vistós però es va decantar novament del costat visitant. Loren Morón va donar els tres punts al Betis després que Joaquín aprofités el passadís que li van deixar els jugadors blanc-i-vermells i li fes una gran assistènca. Es repetia la història i el Girona es quedava amb un pam de nas contra el Betis en un partit en què l'àrbitre, Jaime Latre, no va donar per bons tres gols als homes de Pablo Machín per fora de joc.

Dos partits més de competició oficial ha disputat el Betis a Girona. Daten ja, però, de l'època en blanc-i-negre. La primera vegada que el conjunt andalús va enfrontar-se al gironí va ser la temporada 1935-36 en partit de la Copa del President de la República. Ja no va començar amb bon peu el Girona els seus duels contra el Betis i va perdre per 1-2. El gol gironí va ser obra de Burillo, mentre que el davanter visitant Unamuno va fer un doblet. Quatre anys després, el Betis va tornar a Vistalegre en partit de Segona Divisió (1940-41). El matx, que havia despertat molta expectació, va ser lleig i el Betis es va mostrar molt superior als gironins. Tot i això, un gol de Terradellas i les aturades del porter gironí Francàs, van fer que els punts es quedessin a terres catalanes. Aquella és, a data d'avui, l'única victòria del Girona contra el Betis com a local. El conjunt blanc-i-vermell sí que ha estat capaç de puntuar i fins i tot guanyar de visitant contra el Betis. Sense anar més lluny, la temporada passada va empatar al Benito Villamarín (2-2). El curs 2009-10, amb Narcís Julià a la banqueta, un gol de falta directa de David Cañas, amb passat al Sevilla, va donar els tres punts als gironins (0-1).