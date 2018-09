La visita del Betis a Montilivi comportarà també el retorn d'uns quants vells coneguts del futbol gironí dels últims anys. El més morbós serà el de l'entrenador Quique Setién. Malgrat que el Girona viu i gaudeix de la seva segona temporada a Primera Divisió, el càntabre continua sent un dels ogres de l'afició gironina. Setién era el tècnic del Lugo que va frustrar l'ascens directe del Girona en l'última jornada de la temporada 2014-15 empatant (1-1) amb un gol de Pablo Caballero al temps afegit. El desenllaç d'aquell partit va fer que Machín s'enganxés verbalment públicament els dies posteriors.

També tornarà demà a Montilivi Pau López. El porter va passar pel planter blanc-i-vermell, des d'on va saltar a l'Espanyol el 2008. López sempre ha mostrat la seva estima pel club on va viure una part de la seva etapa de formació. El curs passat va aconseguir la victòria a Montilivi defensant la porteria de l'Espanyol (0-2).

Un altre gironí que demà trepitjarà la gespa de Montilivi és Zou Feddal. El central alt-empordanès va néixer al Marroc però quan tenia 7 anys es va desplaçar a Figueres, on ha fet vida. De fet, els seus primers passos al futbol els va fer a la Penya Blanc-i-Blava de la ciutat i més tard també passaria pels planters de Peralada i Vilamalla abans de despuntar a Tercera amb el Vilajuïga. Internacional marroquí, va menjar molta Segona B abans de tastar el calcio. Ara s'ha consolidat a Primera.

Per últim, Sergio León també tornarà demà a una terra de la qual guarda un gran record. El davanter va marcar 9 gols amb el Llagostera el curs 2015-16, sent el millor jugador en l'estrena del conjunt gironí a Segona A. Després de passar per l'Elx i l'Osasuna va tornar al Betis l'estiu passat.