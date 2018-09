"Volem donar continuïtat al nostre bon moment guanyant el Betis"

Content i satisfet. Però també caut i realista. Tot i les tres jornades sense perdre, la sisena posició i el valuós empat (2-2) de diumenge al Camp Nou, Eusebio vol que el seu Girona vagi pas a pas. Sense fer volar coloms. Demà toca rebre el Betis i diumenge, sense quasi temps per descansar, visitar el camp de l'Osca. Ha admès el tècnic que l'actual "és un bon moment per a nosaltres" i té ganes de "donar-li continuïtat" sumant com més punts millor aquesta setmana. Hi afegeix que els seus futbolistas estan "preparats" per afrontar el repte. Però demana calma.

"El resultat del Camp Nou reforça la nostra autoestima i confiança. Ens fa estar contents. També conscients que això hi ha un altre partit, contra un rival diferent i que ofereix complicacions. Com cada jornada a Primera. Estem molt preparats per afrontar el partit amb la responsabilitat que requereix, intentant donar el millor de nosaltres", ha valorat aquesta tarda a Montilivi en roda de premsa.

Ha destacat que el Betis és un equip "amb moltes virtuts" i n'ha elogiat la seva "qualitat" i també "atreviment" a l'hora d'encarar els partits. "Ells tenen més el control del partit, la possessió, que no pas nosaltres. Serà difícil discutir-li al Betis la possessió. Intentarem treure profit al que fem bé. Controlar el partit a través dels nostres recursos. Al Camp Nou pocs cops vam tenir el control i la possessió, però vam fer-ho molt bé", ha expressat.

Amb dues jornades pràcticament consecutives, i venint d'un gran esforç contra el Barça, Eusebio ha deixat caure que hi haurà rotacions demà i també diumenge. "Aquesta setmana hem de centrar-nos en el partit immediat, però tenint present que en dos dies i mig tornarem a jugar. Ens servirà per gestionar els recursos que tenim de la millor manera possible. Intentarem tenir el millor pel proper partit, el del Betis. Són tres punts importants. Cal gestionar-ho per arribar a Osca també amb un nivell de recursos tant potent com sigui possible".

Finalment, i abans d'elogiar Stuani ("és un jugador molt important per a nosaltres", ha repetit"), el tècnic ha admès que és "molt maco" veure's a dalt a la classificació, però ha recordat que "això no ens ha de treure la perspectiva que ens hem enfrontat a uns equips complicats molt aviat. Hem competit bé. I la línia que seguim és bastant regular".