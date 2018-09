El Comite de direccio del City ha fet una estada de tres dies al PGA Catalunya golf de Caldes. Entre els assistents hi eren Ferran Soriano, el seu director general, i Txiki Begiristain, el director esportiu. Tots dos han estat aquesta nit a la llotja de Montilivi on tambe hi era Pere Guardiola, l'altre copropietari del Girona.