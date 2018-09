Dues proves seguides per «allargar el nostre bon moment»

Aprofitar el moment. És la consigna que té entre cella i cella Eusebio Sacristán. La mateixa que ha traslladat als seus futbolistes i que ahir explicava davant dels mitjans de comunicació. Era la primera de les moltes compareixences de premsa que haurà de realitzar en una setmana atapeïda, amb dos partits en ben pocs dies. Betis i Osca apareixen a escena i la missió és esgarrapar tants punts com sigui possible. La dinàmica és positiva i a això mateix s'aferra el de La Seca, que vol treure-li profit. Ara bé, sense fiar-se ni un pèl de cap dels dos rivals. I fent rotacions per «aprofitar al màxim» tots els recursos que té a la seva disposició.

«El resultat del Camp Nou reforça la nostra autoestima i confiança, ens fa estar contents. Estem preparats per afrontar el proper partit amb la responsabilitat que requereix», deia, explicant que els seus futbolistes han tingut «temps per recuperar-se bé». «En aquest sentit tots els equips de la Lliga estem igual», completava. Això sí, li tocarà filar prim a l'hora de fer l'onze. Principalment, perquè el diumenge hi tornen. «Ens hem de centrar en el partit immediat, però tenint present que en dos dies i mig tornarem a jugar. Haurem de gestionar els recursos que tenim de la millor manera possible. Intentarem posar el millor que tinguem contra el Betis, perquè són tres punts importants. Però també gestionant-ho per arribar a Osca amb un nivell de recursos tan potent com sigui possible».

L'objectiu per a avui no és cap altre que guanyar. «Ens aniria molt bé sumar punts per donar continuïtat al nostre bon moment, seria positiu», deia. No pas per mirar cap amunt o per aspirar a cotes més altes de les que el club té marcades. «Cal tenir present que la nostra fita és arribar a una puntuació que ens permeti assolir un objectiu i com abans hi arribem, millor. No hem de pensar si els punts ens col·locaran aquí o allà». Per aconseguir-ho, però, tocarà batre el Betis i Eusebio no se'n fia ni un pèl. «Té les seves virtuts. Que són moltes i molt bones. És un equip atrevit, de molta qualitat, amb una proposta ofensiva. Domina quasi tots els partits que juga, pel que haurem de minvar aquest potencial treient el millor de nosaltres». Admetent que els andalusos solen tenir més la pilota i que serà «difícil» treure'ls-hi, el de La Seca aposta per «treure profit a tot allò que fem bé». És a dir: «Haurem de controlar el partit a través dels nostres recursos». Això, i també «mirarem de mantenir l'efectivitat que estem tenint darrerament». En aquest sentit, un dels noms propis és el de Cristhian Stuani. «És molt important per a nosaltres. Hem d'estar contents i agraïts del rendiment que ens està donant. és efectiu i les seves condicions permeten que els companys estiguin segurs amb ell. Fa moltes coses bé».

A banda d'elogiar també Seydou Doumbia («Té un gran potencial a l'hora de definir i en qualsevol moment el necessitarem», deia), Eusebio també va descartar, almenys per ara, tornar a la defensa de quatre. «El més intel·ligent és continuar amb el que fnciona. Ens sentim més segurs així. Ara, disposem d'un altre recurs que podem utilitzar en determinades situacions».



Quique Setién

Torn ahir també per a Quique Setién, entrenador del Betis i encarregat de valorar, entre altres coses, el matx que el seu equip disputarà aquesta nit a Montilivi. Va parlar d'un Girona «molt efectiu» perquè «defensa bé, no ataca molt i té els seus puntes il·luminats», fent referència al bon moment que viu Cristhian Stuani, autor de 5 dels 7 gols que sumen els blanc-i-vermells aquesta temporada. «Tenen menys oportunitats que d'altres equips, però en treuen un gran rendiment», afegia, tot dubtant, això sí, si aquesta fórmula «la podran allargar gaire temps». Considera, també, que els gironins li voldran discutir la possessió de la pilota al seu equip perquè el seu tècnic, Eusebio, «així ho ha fet tota la vida». Setién, que va incloure 22 jugadors a la seva convocatòria, no va voler donar per feta la reaparició de William Carvalho i Zou Feddal, ja que «no han competit ni han fet entrenaments intensos», encara que «aparentment estan bé» després de sortir de les seves respectives lesions.