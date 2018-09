Eusebio diu que Stuani és un «líder» per a la plantilla

Cristhian Stuani és, sense cap mena de dubte, l'home del moment a Montilivi. El davanter uruguaià ha començat la temporada amb molta força i ja ha marcat 5 gols en 5 jornades liderant, juntament amb Leo Messi, la taula de màxims golejadors. Les seves dianes han anat d'allò més bé per a activar un equip que fa tres setmanes arribava deprimit a Vila-real més pendent del futur de Portu que del partit. El seu gol i la dedicatòria posterior del triomf cap al murcià per part de la plantilla va suposar un punt d'inflexió en aquest començament de curs. Ahir Eusebio va qualificar «d'importantíssim» el davanter uruguaià per al club. «No sé si és un jugador franquícia o no però hem d'estar molt agraïts i contents pel rendiment que ens està donant», deia. El tècnic descrivia les qualitats del charrúa. «Fa moltes coses bé, té un gran compromís defensiu ens ajuda molt. Té molts recursos a l'hora de rematar, tant amb el cap com amb les dues cames. És madur, té experiència i és un líder a la plantilla».

En aquest sentit, el seu rendiment li valdrà una millora de contracte en els propers dies. La carpeta de la revisió del contracte d'Stuani és sobre la taula de Quique Cárcel des de fa setmanes i la intenció és tancar-la el més ràpidament possible. L'uruguaià té contracte fins el 2020 amb una opció per ampliar-lo una temporada més i una clàusula d'uns 16 milions d'euros. La intenció del club és millorar-li les condicions salarials fruit del seu bon rendiment des que va arribar l'estiu passat procedent del Middlesbrough anglès. Caldrà veure quines altres condicions del contracte es revisen i si la millora inclou també una ampliació. En aquest sentit, segons informava ahir Televisió de Catalunya, la negociació estaria molt avançada i inclouria l'ampliació del contracte fins el 2021. Fins ara, l'opció per al 2021 es contemplava en el cas d'un bon rendiment golejador del jugador, com així està sent. En principi, la clàusula de rescissió no es mouria.

Cal recordar que aquest estiu el Girona va rebre alguna proposta per Stuani però cap es va acostar a la clàusula. Amb aquesta operació, el Girona s'assegura la continuïtat del seu màxim referent ofensiu i Stuani aconsegueix estabilitat i el reconeixement a la bona feina feta des que va aterrar al conjunt gironí. S'espera que en els propers dies l'operació arribi a bon port.