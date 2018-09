Eusebio: "El més preocupant d'avui, per a mi, és no haver pogut puntuar"

Eusebio: "És positiu que, en un partit en què el rival ens ha sotmès molt, hem estat capaços de mantenir-nos sòlids i a punt hem estat d'empatar"



"El més preocupant d'avui, per a mi, és no haver pogut puntuar. Ara toca recuperar-nos el més aviat possible perquè diumenge juguem amb el Huesca. Sortirem amb la mateixa intensitat de sempre, confiant poder tornar a guanyar"

"Crec que el Betis ha fet les coses molt bé. Hi ha hagut moltes fases que no hem aconseguit minimitzar les seves fortaleses ni aprofitar les nostres. No ha estat un partit gens fàcil, tot i que les hem tingut per empatar"

"No hem obtingut el premi al final, però l'equip mai perd la cara. Felicitar els jugadors pel compromís i l'esforç mostrats fins al final"

"No hem aconseguit generar gaires ocasions, tot i que al final hem tingut ocasions clares per empatar. Ara toca analitzar el partit i seguir treballant per als propers compromisos"

"A la segona meitat hem aconseguit jugar més al seu camp i pressionar millor, perquè a la primera part no ho havíem pogut fer. Ells s'han fet amb el control des de l'inici i el primer era fer-nos forts al darrere"