La visita del Betis, tot i ser en un dijous laborable en un horari intempestiu com les 10 de la nit, ha dut una gran entrada a Montilivi. Segons l'estadística oficial han anat al camp 11.358 espectadors, segurament engrescats per l'històric punt que l'equip d'Eusebio va arrencar diumenge al Camp Nou. També hi ha hagut una notable presència de seguidors del Betis, omplint gairebé la grada visitant i repartits, d'altres, per diferents zones de Montilivi.