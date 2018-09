Ramalho i Lozano tornen a la convocatòria del Girona per rebre el Betis

El tècnic del Girona, Eusebio Sacristán, ha convocat els 19 jugadors que té disponibles per rebre aquesta nit el Betis a Montilivi. El preparador ha fet pública aquest matí la llista amb les novetats de Ramalho i Choco Lozano. En la citació d'Eusebio no hi figura cap futbolista del Peralada a excepció de Pedro Porro, a qui ja es pot considerar del primer equip i que, de fet, així ho serà oficialment quan hagi arribat als 10 partits a Primera (ara en porta quatre perquè no va jugar al Camp Nou). Eusebio haurà d'acabar descartant un futbolista. Les úniques baixes són les dels lesionats Mojica i Planas.

La llista complerta és aquesta: Bounou, Iraizoz, Bernardo, Ramalho, Alcalá, Granell, Stuani, Pere Pons, Portu, Borja García, Aday, Douglas Luiz, Juanpe, Roberts, Lozano, Muniesa, Doumbia, Aleix Garcia i Pedro Porro.