Suposo que ho recordaran, va ser el dia de celebració de l'ascens a Primera, des del balcó de l'Ajuntament. El nano de Sant Martí Vell, convertit ja en home important de l'equip, va deixar-ho clar: «L'any que ve rebentarem el Barça i el Madrid».

Els blancs ja els vàrem rebentar l'any passat, remuntada inclosa, amb el 2-1 i la cara de pomes agres de Cristiano Ronaldo abandonant Montilivi. El Barça hem tardat una mica més, però amb el 2-2 del passat diumenge al Camp Nou també l'hem rebentat. I pel camí vàrem rebentar el tercer en discòrdia, l'Atlètic, tant a casa com al Wanda.

I a mi, a aquestes alçades i després d'haver rebentat els tres equips que han dominat la Lliga en els darrers anys se m'acut preguntar-te: «I ara què fem, Pere?».

No sé quina idea tindràs tu, per si de cas jo te'n dono una. No estaria malament que fessis saber al vestidor que després de passar diumenge per Osca, en el següent partit a casa, us plantegéssiu rebentar l'Eibar. Ja sé que pel nom sembla poca cosa, però estaria bé recordar que contra els bascos l'any passat hi vàrem perdre les dues vegades per 4-1.

En la primera volta, i en aquell partit previ a les festes de Nadal l'equip va navegar; i a la segona part de la Lliga a casa, encara hi ha molta gent que es pregunta què va passar. O sigui que toca arreglar-ho. Com diríem els catalans fem-ne via, posem les coses a lloc i guanyem el partit!. Si et sembla bé, tu digues als teus companys de vestidor, que jo ja ho explicaré a la graderia. Quedem el 6 d'octubre al migdia a Montilivi!