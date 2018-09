Un Betis molt treballat

El Betis dominava el partit mitjançant el control de la pilota, elaborava des de l'inici, construïa en la fase de creació però no acabava de trobar-se còmode en el moment de la finalització. Amb una plantilla feta segons la idea del seu tècnic i un onze on destaquen jugadors com Pau López a la porteria, Marc Bartra a l'eix de la defensa, Andrés Guardado al centre, Takashi Inui i Sergio Canales a les bandes els visitants dominaven completament. Quique Setién vol que el seu equip sigui el protagonista amb la pilota, escull jugadors de perfil tècnic i que disposin de qualitat individual, els andalusos tenien avantatge quan podien enllaçar accions de molta possessió, és aquí on els locals tenien més problemes i els costava recuperar la pilota. Eusebio va realitzar pocs retocs en el plantejament inicial del Girona, l'entrada de Pedro Porro al carril dret, la posició d'Aday Benítez a l'esquerra i la incorporació de Douglas Luiz i Borja Garcia modificaven l'alineació en respecte al partit del Camp Nou, la idea era buscar més profunditat a les dues bandes i seguir amb el sistema de tres centrals, el tècnic va repetir el mateix onze que contra el Celta.



VALENTS A LA SEGONA PART. Era un partit on calia tenir paciència, replegar bé sense deixar espais i poder realitzar contracops a partir de bones recuperacions. A la primera part els gironins van anar darrera la pilota i semblava difícil que poguessin arribar a la porteria contraria. Tot i així a la represa les coses van canviar, un Girona més intens, agressiu i valent va plantar cara a un adversari que anava perdent confiança amb la pilota. Quan el partit estava millor per als locals va arribar el gol de Loren, llavors Stuani va enviar la pilota al pal en una bona acció i al final els gironins van pressionar molt creant varies ocasions per buscar l'empat. És el moment de descansar bé, en una setmana de tres partits el desgast físic dels futbolistes que acumulen més minuts pot notar-se i diumenge cal estar a ple rendiment per intentar guanyar al camp de l'Osca.