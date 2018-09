«Em quedo amb l'actitud, ho hem intentat fins al final»

Més que molest, Eusebio estava resignat amb el que acabava de veure. Durant molts minuts, el Betis havia «sotmès» el Girona. Més pels seus «mèrits», per la seva «qualitat». Però al final, l'«esperit» de «lluita i entrega» dels seus van permetre que l'emoció es mantingués fins al final. Tot i això, derrota i la ratxa positiva que s'acaba. «No és moment de lamentar-nos, ens toca preparar el proper partit amb la il·lusió de sempre».

Perquè el tècnic es quedava amb això. Amb la part positiva tot i que admetia que s'han de millorar moltes coses. «El rival ens ha sotmès, però ens hem mantingut ferms, no hem caigut, treballant. L'esperit d'anar fins el final és amb el que ens quedem. Al final hem tingut l'empat, amb tres bones ocasions. Però el premi se'ns ha escapat. Hem de seguir treballant i millorant». Entonava també el mea culpa i elogiava l'actuació del Betis. «El rival ha fet les coses molt bé. En moltes fases no hem pogut minimitzar-los. Ells tenen molta qualitat. No hem connectat amb la gent de dalt ni trobar espais. No ha estat fàcil, encara que el partit ha estat allà».

També se li va preguntar per una de les últimes accions en què el colze de Javi García va impactar a la cara de Juanpe. Tot i això, l'àrbitre no va assenyalar res. «Ha rebut un cop. Imagino que haurà consultat amb el VAR. Han decidit que no hi havia res. Toca acceptar-ho i respectar-ho. Hem confiat fins ara. Hi ha hagut circumstàncies que ens han afavorit i d'altres en què la decisió que ens podia beneficiar no ha arribat. Em centro en d'altres aspectes del joc».

I ara toca Osca. D'aquí a només dos dies. Tocarà recuperar forces en temps rècord. «El desgast ha estat important, però tenim una plantilla que ens permet utilitzar d'altres jugadors per afrontar el partit de diumenge amb garanties».