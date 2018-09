El Girona té millors números que fa un any

El Girona d'Eusebio Sacristán continua presentant millors registres en aquest inici de temporada que el que dirigia Pablo Machín el curs passat. Tot i la derrota d'ahir contra el Betis, i després de sis jornades, sumen 8 punts, una xifra que els ha impulsat fins la dotzena posició, amb quatre de marge sobre el descens (eludir-lo, no ho oblidem, torna a ser l'objectiu pràcticament únic del curs). El Girona ha guanyat dos partits (Vila-real i Celta), n'ha empatat dos (Valladolid i Barça) i n'ha perdut dos més, el d'ahir i contra el Madrid.

Tot i que el Girona va ser el curs passat la revelació de Primera, els inicis van ser força més complicats. L'equip que aleshores dirigia Machín va necessitar 10 jornades per superar la barrera dels 10 punts, una fita que aquest curs es podria aconseguir en set si diumenge es guanya a Osca. Va ser el triomf contra el Madrid durant la diada de Sant Narcís el que va permetre arribar al 13è lloc de la classificació amb 12 punts, un més dels que tindrà el Girona (11) en cas de victòria a El Alcoraz en el següent partit.

De moment, el rendiment de l'equip d'aquesta temporada millora el que va oferir el del curs passat en l'arrencada. A la sisena jornada els gironins només duien 5 punts i eren dissetens, quan ara en porten 8 i estan instal·lats dotzens en una posició relativament còmoda. La temporada passada la màxima classificació que va assolir el Girona va ser la setena posició, on va romandre quatre cops, en les jornades 16, 27, 28 i 29, i per la qual va estar lluitant retenir-la (li hauria donat el bitllet per a la prèvia de la Lliga Europa) fins pràcticament els últims partits de Lliga.

Aquest bon començament permet mantenir la distància sobre els llocs de descens. I això abans de dos partits contra l'Osca i l'Eibar, rivals de la «seva» lliga, abans d'una nova aturada de seleccions, que pot servir per encara propulsar més el Girona a la classificació. Fins ara els d'Eusebio han tingut un calendari d'allò més exigent, havent jugat ja amb els dos grans de LaLliga, Barça i Madrid, i amb dos dels tres equips que juguen la Lliga Europa (Vila-real i Betis).

El bon moment que viu l'equip tot i perdre ahir, sobretot gràcies al punt sumat al Camp Nou, queda reflectit també en l'estat d'ànim de l'afició. Ahir més de 10.000 persones van anar a veure el partit contra els andalusos tot i l'horari intempestiu. I diumenge a Osca hi haurà una nodrida representació gironina: les gairebé 400 entrades que hi havia a la grada visitant s'han esgotat i també hi haurà seguidors que viatjaran pel seu compte. De moment al sarró ja hi ha 8 punts dels 40 que són necessaris per a la permanència.