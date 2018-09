Homenatge als jugadors del Granollers

El Girona-Betis d'anit va servir, entre altres coses, com a homenatge per als dos joves aficionats blanc-i-vermells, i veïns de Granollers, que la setmana passada van perdre la vida a la carretera just quan es dirigien cap a Montilivi per veure el matx de Lliga que l'equip català va disputar contra el Celta de Vigo. No només es va celebrar un sentit minut de silenci en els prolegòmens del partit, sinó que també dos jugadors de la primera plantilla i també dos integrants del cos tècnic de l'Handbol Granollers van seguir el duel des de l'estadi, convidats pel Girona. Les dues víctimes mortals, Martí Batallé i Xavier Pocorull, de només 19 anys, formaven part del club vallesà.