Quique Setién «Hauria estat una desgràcia no guanyar: hem fet un partidàs»

Ben satisfet va comparèixer Quique Setién a la sala de premsa de Montilivi. Pel «partidàs» dels seus i sobretot per la victòria, que significarà «un estímul » per al vestidor i «un punt d'inflexió» després d'un inici de curs irregular. Va admetre que els últims minuts havien estat «angoixants», admetent que «hauria estat una autèntica desgràcia no haver guanyat després del partit que hem fet». El càntabre va destacar, sobretot, la primera meitat. «Hem dominat àmpliament i hauríem pogut manar al marcador sobradament». Això sí, va donar mèrit a l'actuació «extraordinària» de Pau López al tram final. També va donar importància al fet d'haver «minimitzat» un «bon equip» com el Girona. «Ens ha sortit bé, hem estat encertats en defensa i també a l'hora de veure porteria».