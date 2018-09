Tres novetats respecte a l'onze del Camp Nou

Eusebio Sacristán va introduir fins a tres novetats en l'onze d'anit respecte a l'equip titular que va presentar el diumenge passat al Camp Nou. El jove Pedro Porro va recuperar el seu lloc al carril dret, Douglas Luiz va sortir al mig del camp i Borja García també va saltar d'inici a la gespa, just per darrere dels dos puntes, Stuani i Portu. Els tres perjudicats per aquesta decisió del tècnic de La Seca van ser Marc Muniesa, Pere Pons i Aleix Garcia. Tots ells estaven a la banqueta esperant una oportunitat, juntament amb el porter Gorka Iraizoz i els futbolistes ofensius Patrick Roberts, Seydou Doumbia i Patrick Roberts. De la seva banda Ramalho va ser el jugador descartat a darrera hora.