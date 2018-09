Eusebio Sacristán: "Estem mentalitzats per superar l'Osca i oblidar la derrota del dijous"

"Després d'un empat i d'una derrota, toca guanyar per completar tots els resultats. Quan perds els ànims baixen una mica, però estem mentalitzats per fer un bon partit, superar l'Osca i oblidar la derrota del dijous" ha admès Eusebio, el tècnic del Girona, en la prèvia del partit de demà al migdia contra l'Osca. El val·lisoletà ha convocat als mateixos jugadors que contra el Betis, sense els absents Planas, que ja ha entrenat, Ramalho, per decisió tècnica, i Mojica, lesionat. "L'Osca competeix bé, malgrat les derrotes. Els partits se'ls han escapat per petits detalls i podrien tenir més punts. A Primera, qualsevol partit és difícil. Arriben amb la il·lusió de competir per primera vegada a l'elit, i això els fa poderosos. Els respectem i sabem que tindran ganes de canviar la dinàmica".

Eusebio podria canviar el sistema i passar al 4-3-3 de les primeres jornades. "Ens enfrontem a un rival amb característiques diferents dels de les últimes setmanes, haurem de pensar quina serà la millor manera d'afrontar-ho i per on poden anar els trets del partit. Potser tindrem més possessió i haurem de saber com treure'n profit, estem oberts a presentar diferents aspectes del joc" ha valorat, desitjant que vol deixar enrere les dificultats patides contra els de Setién. "Quan passem molt temps al nostre camp, volem ser sòlids i defensar amb eficàcia. És lògic que ens generin ocasions perquè estem molt al darrere, i volem capgirar aquest sentiment i amenaçar al rival tenint la pilota. Així també descansarem més i defensarem d'una altra manera. Els rivals ens estan obligant a fer les coses així, i encara tenim marge de millora" ha finalitzat.