Leo Franco diu que està tranquil i que no té cap «ultimàtum»

Quatre derrotes consecutives i cinc partits sense guanyar han convertit l'Osca en el nou cuer de Primera. I això genera nervis, fins al punt que durant bona part d'aquesta setmana, després del 3-0 encaixat contra l'Atlètic, s'ha qüestionat la continuïtat de Leo Franco a la banqueta aragonesa. Ahir l'entrenador va fer la roda de premsa prèvia a la visita del Girona. Segur de sí mateix, almenys en aparença, va assegurar que no tenia «cap ultimatum» de la directiva. «Estic molt tranquil. Confio en mi. Em sento encantat amb aquesta oportunitat», va assegurar davant dels periodistes.

La visita del Girona està marcada en vermell. Les entrades per veure el partit a El Alcoraz s'han esgotat. L'Osca ha perdut els dos partits que ha jugat a casa (Rayo i Reial Societat) i és conscient que la permanència passa per assegurar els punts com a local. I més contra un rival de la «seva» lliga. Leo Franco va explicar ahir que disposar de dos dies de descans més que el Girona (uns van jugar dimarts i els catalans, dijous a la nit) no era important. «L'avantatge més important és que ells estan conjuntats perquè fa molt temps que juguen junts i nosaltres fa poc temps. Té un sistema molt marcat, molt treballat, amb molts punts forts i alguns de dèbils que hem de saber trobar».

El preparador va lamentar la greu lesió de Luisinho en el partit contra l'Atlètic (trencament de lligaments), recordant que és el futbolista de la plantilla amb més partits a Primera. Sobre quina modificació farà al sistema de joc per mirar de capgirar la ratxa de derrotes va destacar que «sempre cal millorar i corregir els errors. Els sistemes de joc, siguin quins siguin, cal treballar-los i després que surtin bé. L'important és l'equilibri, treballar i tenir fe». Per acabar, es va agafar al tòpic: «Havíem dit que podien venir onades grans i ni abans érem tan bons ni ara hi ha d'haver un clima tan diferent. Sabíem que la nostra temporada seria dura i llarga».



Eusebio: 100 partits a Primera

El Betis de Quique Setién va impedir dijous que el tècnic del Girona, Eusebio Sacristán, pogués celebrar els 100 partits a les banquetes de Primera Divisió amb una alegria. Al contrari, l'entrenador de La Seca, que fins a la data només havia perdut un dels vuit partits que havia dirigit contra el conjunt verd-i-blanc, va encaixar la seva trenta-vuitena derrota en la màxima categoria del futbol espanyol, en la que també ha aconseguit fins ara 41 victòries i 21 empats.

En el balanç d'Eusebio a Primera Divisió, després de 94 partits amb la Reial Societat i sis més amb el Girona, també destaca una diferència de gols positiva amb 148 en contra i 150 a favor, 25 d'ells amb la firma del davanter txuri-urdin Willian José.

El tècnic blanc-i-vermell encara està lluny dels 543 partits que va disputar a Primera Divisió en la seva època com a futbolista, una xifra que el situa en la tercera posició de la classificació històrica, només per darrere d'Andoni Zubizarreta (622) i Raúl González (550).

En aquest sentit, el partit d'aquest dijous contra el Betis també va ser especial per a Juanpe. El central canari, que va acabar el partit amb vuit punts a la cella després d'un cop de colze de Javi García, va assolir els 75 partits amb la samarreta blanc-i-vermella. Des que va arribar a Montilivi el 2016 procedent del Granada, Juanpe ha estat imprescindible en els esquemes del conjunt gironí, tant amb Pablo Machín, primer, com amb Eusebio Sacristán, ara, i aquest estiu diversos clubs van interessar-se per fitxar-lo.