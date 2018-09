Buscant un triomf que faci recuperar la rialla

El Girona ha malacostumat tothom en uns últims anys preciosos. A la vida, el més habitual és el que va passar dijous: perdre. Succeirà més o menys vegades, et passarà més o menys cops, però el que no és normal és viure sempre al cim de l'èxit. Encara menys, si ets un club modest com ho és el de Montilivi, que va tardar 87 anys a fer-se un nom entre els millors 20 equips de l'estat. Transformada la mentalitat, els d'Eusebio no conceben sortir derrotats de cap partit. Han arribat a un extrem de competitivitat, insuflat a còpia d'estar sempre per damunt de les expectatives, que avui els bull la sang. Tenen desig de revenja. Volen tornar a saber què se sent quan es guanya al màxim nivell. Ferits en l'orgull, el Girona visita l'Alcoraz (12h, beIN LaLiga) per intentar tornar amb els tres punts a la butxaca. Aquest curs, i abans de la relliscada contra el Betis, els gironins ja havien perdut. Va ser davant d¡un Madrid al qual van tenir contra les cordes en la primera meitat -amb l'1-0, van tenir molt a prop el segon- però que va treure tot l'ofici possible per acabar guanyant contundentment (1-4). A partir d'allà, el Girona va sumar dues victòries consecutives i un empat al Camp Nou, sumant set dels nou punts en joc. Estan advertits.

Per fer-ho, Eusebio rumia un canvi de sistema. Ahir, en la prèvia, comentava que potser l'equip tindria la iniciativa del partit, cosa que no ha passat en les cinc últimes jornades, a causa de la magnitud dels rivals: Reial Madrid, Vila-real, Celta, Barça i Betis. De fet, només en l'estrena contra el Valladolid els blanc-i-vermells van ser amos i senyors de la possessió, manant i distribuint al seu gust. No n'hi va haver prou, perquè ningú va ser capaç de trencar les dues línies defensives que van plantar els castellans, un plantejament que qui sap si Leo Franco utilitzarà si el Girona es posa a tocar la pilota de costat a costat.

Deixant de banda el possible pas del 3-5-2 al 4-3-3, el que també va quedar clar és que toca fer rotacions. Els tres partits en vuit dies pesen. Per a tothom. I el més pràctic és que Eusebio utilitzi aquells que considera més ben preparats per mantenir la imbatibilitat a camp contrari, on el Girona no perd des del 8 d'abril. La llista, que és la mateixa que contra el Betis, va deixar descartada la presència de Ramalho, Carles Planas -els dos, per decisió tècnica- i Mojica, que continua lesionat. Pendents de l'estat de salut de Pedro Porro -va demanar el canvi contra el Betis perquè li costava respirar a causa d'un fort constipat-, Muniesa podria entrar a la banda esquerra per donar descans a Aday, un dels pocs jugadors que ha disputat els últims 180 minuts complets. A l'eix defensiu, si Eusebio opta per sortir amb dos centrals, o Bernardo o Juanpe -que va rebre vuit punts per un cop de colze-, tenen números per prendre's un respir i Alcalá, de continuar jugant. Del mig del camp en endavant, també hi haurà retocs.

El pivot defensiu, que en els dos últims partits a Montilivi ha estat ocupat per Douglas Luiz, podria passar a mans de Pere Pons, que va jugar d'inici tant a Vila-real com al Camp Nou. Mentre Aleix Garcia desitja recuperar la titularitat, homes com Patrick Roberts -tindria sentit amb el 4-3-3- i Seydou Doumbia també reclamen la seva presència. Escollir qui ja és un altre tema, perquè deixar fora Borja García, l'heroi de les dues últimes visites a Osca en partit de Lliga, Portu o Stuani mai és fàcil. Però no ho poden jugar tot i algun dia hauràn de descansar. Sí, ells també. Tenint en compte que Borja no va sortir d'inici a Barcelona, el murcià o l'uruguaià guanyen opcions.

L'Osca, cuer amb quatre punts, no ho posarà gens senzill. Els de Leo Franco, qüestionat, arriben al partit després d'haver perdut els últims quatre partits. La il·lusió, però, es manté intocable. Els aragonesos viuen les seves primeres passes a Primera, amb tot el que això comporta. Si algú ho pot saber, precisament és el Girona, que va viure aquesta experiència l'any passat. Per això sap que té prohibit confiar-se, perquè només amb l'empenta l'Osca té el potencial suficient per crear problemes. És el preu a pagar per jugar a l'elit, on no es regala res.

Sense Luisinho, qui sí hi serà és Longo, que es retrobarà amb molts dels seus companys, amb els quals va assolir l'ascens fa dues temporades. Ara lluiten per assolir la segona permanència consecutiva, després d'un aterratge que a Montilivi no s'oblidarà mai. Que tot just comenci la Lliga fa que les distàncies compliquin les valoracions inicials, perquè d'una jornada a una altra tot canvia radicalment. D'aspirar a la Lliga de Campions a entrar a la zona de descens, que avui el Girona veu a quatre punts. Si guanya, que ningú pot dubtar que ho intentarà, tornarà a pujar com l'escuma. Si perd, potser es posa en problemes innecessaris. I, empatant, segurament allargarà la inquietud sis dies més.