Eusebio admet que els canvis no li han funcionat

El tècnic del Girona, Eusebio Sacristán, s'ha mostrat autocrític als vestidors i ha admès que els canvis que ha fet a la segona part no han donat els fruits que esperava. A l'inici de la represa el Girona ha canviat el 4-3-3 pel sistema de tres centrals i dos carrilers amb l'entrada d'Alcalá per Borja García. "Quan hem fet el 0-1, en els 10 minuts posteriors l'Osca ens ha intentat sotmetre i he entés que podia estar bé posar un jugador més al darrere per mirar de sortir amb contraatacs", ha indicat el preparador. Però no ha acabat de reixir: "no hem aconseguit les contres ni tampoc tenir la pilota amb la mateixa claredat que a la primera part i l'Osca ens ha tingut al nostre camp i ha empatat el partit".

Eusebio també ha dit que "estic content per l'esforç dels jugadors i pel punt, que penso que és merescut". Preguntat pel paper del VAR, clau en el partit assenyalant els dos penals, ha destacat que "és una situació curiosa però ens hi hem d'acostumar. A partir d'ara les decisions poden canviar i hem de saber jugar amb això".

Leo Franco, l'entrenador de l'Osca, ha dit que "l'únic moment que ho hem passat malament ha sigut en la petita ocasió que ens han creat, que ha sigut la del penal, durant la resta hem tingut el partit controlat". El tècnic local no ha volgut valorar si el canvi de sistema decretat per Eusebio a la segona part els havia beneficiat: "aquesta és una pregunta per al tècnic del Girona", ha dit.