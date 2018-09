El Girona no ha rematat la feina aquest matí a Osca però amb l'empat que ha arrencat a El Alcoraz manté la seva ratxa d'imbatibilitat com a visitant aquesta temporada. De fet, aquesta bona trajectòria ja ve del final del curs passat. Fa sis mesos que l'equip no perd lluny de Montilivi. L'última vegada va ser a primers d'abril passat a Anoeta (5-0). Aquesta temporada els d'Eusebio han guanyat a Vila-real (0-1) i han empatat en les sortides a Barcelona (2-2) i Osca (1-1).