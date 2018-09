Longo, un dels herois de l'ascens a l'elit

El pas de Samuele Longo pel Girona estarà marcat, per sempre, per l´històric ascens a Primera Divisió, produït el 4 de juny del 2017 en un partit a Montilivi contra el Saragossa (0-0). Aquella temporada, el davanter italià va ser el màxim golejador de l´equip que més alegries ha repartit als habitants de Girona, desitjosos d´un tron que havien vist perdre contra l´Almeria, el Lugo, el Saragossa i l´Osasuna en quatre intents duríssims realitzats els anys anteriors. Longo, que va arribar com a cedit per part de l´Inter de Milà, ha vist aquest estiu com gaudia del merescut premi del retorn a l´elit, després d´un pas pel Tenerife a Segona Divisió.

Parella de Fran Sandaza a l´atac gironí, Longo va marcar 14 gols en 37 partits. Ningú, al Girona, en va fer més que ell. Això, però, no li va servir per continuar a la plantilla. Com tampoc ho faria el davanter castellà, que va batre el porter rival de torn fins a nou vegades, la majoria en una segona volta per al record.

Aquest curs, Leo Franco ha demostrat comptar amb ell. Longo ha participat en totes les jornades del campionat, tot i que només ha completat els 90 minuts en una ocasió. Contra el Barça i la Reial Societat, a més, va sumar dues assistències de gol. Només li queda veure porteria, un repte que intentarà trencar avui, coincidint amb la visita del «seu» Girona. Potser, però, li toca esperar a la segona meitat, perquè Ávila o el Cucho Hernández semblen estar en millor disposició per ser un dels homes més avançats d´un Osca que encara no sap què és guanyar aquesta temporada a El Alcoraz, un estadi que el Girona té molt per la mà, com demostra el fet que només hi ha perdut en 3 de les seves 10 visites. A la plantilla de l´Osca, per cert, també hi juga Santamaría, un porter que va ser a Montilivi els cursos 2010-11 i 2011-12, i va celebrar l´ascens històric dels aragonesos la temporada passada, integrant d´una plantilla en la qual també hi era Luso.

En l´última visita del Girona a Osca, el 27 de novembre del 2016, Longo va formar part de l´onze de Pablo Machín, jugant els primers 73 minuts. El partit, resolt per 1-2, va començar malament per als interessos blanc-i-vermells perquè Nagore, ex del Girona, va avançar l´Osca. Un cop més, l´equip va tirar de caràcter i Portu, gràcies a una passada d´Aday, i Borja García, després d´una assistència del murcià, posarien el marcador definitiu. D´aquella tarda, avui repetiran set futbolistes del Girona: Bounou, Alcalá, Aday Benítez, Àlex Granell, Pere Pons, Borja García i Portu. Els altres quatre eren Ramalho (continua a la plantilla però encara no ha debutat i aquest curs acaba contracte), Pablo Marí (Deportivo de la Corunya), Sebas Coris (cedit del Girona al Nàstic) i Longo. A la segona part, van tenir uns minuts Cristian Herrera (Lugo), Rubén Alcaraz (Valladolid) i Miguel Ángel Cifuentes (Màlaga). A la banqueta, s´hi van quedar René (Almeria), Saúl (Deportivo de la Corunya), Felipe Sanchón (Sabadell) i Juan Cámara (Miedz Legnica polonès)

Precisament Borja García va ser l´autor del gol decisiu un any abans, a la temporada 2015-16. El madrileny, amb una rematada, va segellar els tres punts. Saben qui era el porter de l´Osca? Sí, Leo Franco, l´ara entrenador dels aragonesos i que té com a principal objectiu fer oblidar Rubi. Un repte que no és pas petit.

Buscant similituds a l´alineació, cinc homes del Girona repetirien: Alcalá, Aday Benítez, Àlex Granell, Pere Pons i el mateix Borja García. Els altres sis van ser el porter Isaac Becerra (Nàstic), els defenses Kiko Olivas (Valladolid), Florian Lejeune (Newcastle, i que va ser expulsat amb vermella directa a mitja hora per al final) i Carlos Clerc (Osasuna), i els davanters Jaime Mata (Getafe) i Cristian Herrera. També van jugar Maffeo (Stuttgart), Coris i Carles Mas (Olot), mentre que es van quedar sense participar Germán Parreño (UCAM Múrcia), Rubén Alcaraz, Eloi Amagat (New York City) i Jairo Morillas (Nagasaki japonès). Avui també serà l´estrena d´Eusebio a El Alcoraz dirigint el Girona, després de Pablo Machín, Rubi, Uribe, Raül Agné, Cristobal Párralo i ­Miquel Olmo, en el final de curs 08/09.