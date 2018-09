Osca-girona: no val badar

No és el moment de lamentacions. Dijous l´equip va perdre davant un equip que es va mostrar superior gairebé en totes les accions del partit. El Girona va competir molt bé, va lluitar fins al final i va disposar de tres o quatre accions clares per aconseguir l´empat. El Betis va jugar molt bé i va demostrar que serà un conjunt preparat per estar a la zona alta de la taula. Aquest migdia el partit és diferent, a l´Alcoraz els locals voldran aconseguir la primera victòria davant els seus seguidors amb l´objectiu d´abandonar la cua de la classificació. El Girona no pot caure en cap trampa. Cal jugar un partit molt seriós on està prohibit relaxar-se.

No serà fàcil. Portem només sis jornades i s´han jugat pocs partits per poder definir per què lluitarà cada club, tot i així, l´equip entrenat per Leo Franco és un ferm candidat a lluitar fins al final a la part baixa de la classificació. L´Osca debuta a Primera i farà el màxim per poder-hi continuar. Tot i que no ha començat gaire bé com a local és un equip amb il·lusió, ganes i mentalitat positiva. Els aragonesos tenen molt clar que el seu objectiu passa per anar sumant punts fins a aconseguir la permanència. El partit serà complicat, sobretot si els gironins no poden controlar el resultat. Agafa importància no anar darrere el marcador. En camps on l´adversari juga replegat i ordenat en defensa és molt difícil aconseguir remuntades. És un dia per igualar la intensitat de l´adversari, per estar concentrat i no cometre errades, per jugar a un nivell superior i sobretot competir amb la idea de guanyar. L´Osca va iniciar la lliga de forma sorprenent aconseguint una victòria al camp de l´Eibar i un empat a Bilbao, però ara li costa molt més guanyar els partits.

Un matx diferent. En quatre dies el Girona ha competit contra dos adversaris de molt nivell. Barça i Betis són equips que dominen els partits, tenen la pilota quasi bé sempre i condicionen molt el joc del seu adversari. Tant en el partit del Camp Nou com en el de Montilivi els va costar molt, als futbolistes d´Eusebio, poder atacar amb pilota, els atacs posicionals van desaparèixer per passar a jugar al contraatac. Avui el partit serà diferent. Una de les prioritats dels locals és defensar bé, estar junts per organitzar-se i el més normal és que el pes del partit i la possessió de la pilota recaigui sobre l´equip d´Eusebio. Per controlar el partit amb el domini de la pilota l´equip ha d´estar precís en la passada, ha d´augmentar la velocitat del joc i buscar profunditat. Stuani va participar molt poc en el darrer partit i un davanter centre com ell necessita que li arribin pilotes en bones condicions.

Un equip ordenat. L´exporter argentí Leo Franco, exjugador del Mallorca i l´Atlètic de Madrid, debuta aquesta temporada com a entrenador. Ho fa a la banqueta d´un Osca que tenia com a prioritat poder quedar-se amb el tècnic de l´ascens, el català Joan Francesc Ferrer, Rubi, entrenador que va deixar el club per fitxar per l´Espanyol. Per les informacions que arriben des de l´Aragó, sembla que les quatre derrotes consecutives que acumula l´equip estan posant en alerta la junta directiva blaugrana, fins al punt que una nova derrota aquest migdia a l´Alcoraz podria posar en perill la continuïtat de l´entrenador local. Fins ara hem vist un Osca que basa el seu joc en l´ordre defensiu, un conjunt que defensa en una línia de quatre on Rubén Semedo i Xabier Etxeita actuen de centrals, Jorge Miramon de lateral dret i, fins a la lesió de l´última jornada, Luishino de lateral esquerre. Al centre una altra línia de quatre mitjos s´encarrega de mantenir l´equilibri. Els dos mig centres són ­l´argentí Damian Musto i Melero, un futbolista molt complert que caldrà vigilar bé. Organitza el joc, té bon tir i arribada des del darrere.

Àlex Gallar i el Cucho Hernández. La referència de l´atac passa pel colombià el Cucho Hernández, davanter molt participatiu en el joc, ràpid en els espais lliures, potent en les accions on s´enfronta a duels individuals i bon rematador. Tot i que enguany només ha aconseguit un gol, va ser un dels artífex de l´ascens a primera. Amb Rubi a la banqueta es va convertir en un futbolista imprescindible per al seu equip, va anotar setze gols i va participar en la majoria dels altres. Leo Franco utilitza normalment un sistema de joc on col·loca dos davanters. Avui l´acompanyant del Cucho segurament serà un vell conegut de l´afició gironina, com és l´italià Samuele Longo. Un altre jugador important en la fase ofensiva és Àlex Gallar. El català ha iniciat la lliga en molt bon estat de forma. Jugador d´una bona tècnica individual, hàbil en la conducció i amb possibilitats de desequilibri en les accions d´u per u. L´ex del Terrassa i el Cornellà entre d´altres, s´ha convertit en el màxim golejador del seu equip amb tres gols.

El darrer esforç de la setmana. Serà interessant veure l´alineació que presentarà el tècnic del Girona. Tot i que estem a l´inici de temporada i els jugadors no porten molts minuts acumulats a les seves cames, la setmana és exigent. A la línia defensiva els tres centrals porten varis partits jugant junts. Aday també ha participat molt, mentre que Marc Muniesa i Pedro Porro s´han repartit les aparicions. Al centre és possible que torni Pere Pons, el partit requereix un bon treball defensiu per poder donar equilibri i el de Sant Martí Vell pot estar en un bon nivell després de descansar entre setmana. En atac, Portu i Stuani sembla que tenen la posició assegurada, i veurem si per darrere els acompanya algun jugador que estigui més fresc. Dosificar la plantilla amb l´objectiu de treure el màxim rendiment dels jugadors és una tasca del cos tècnic. Al davant hi haurà un equip que ha disposat de dos dies més de descans i al final l´aspecte físic pot ser decisiu.