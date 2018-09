Stuani: "L'empat és just"

El davanter del Girona ha afirmat només acabar el partit que "ha sigut un partit intents i competit, ells han tingut dos dies de recuperació més i s'ha notat. El punt és positiu i l'empat es pot donar per just".

Stuani, autor de l'únic gol gironí, s'ha mostrat satisfet amb el rendiment de l'equip: "Hem fet un esforç tremend, l'actitut ha sigut impressionant"

Per últim, l'uruguaià s'ha recordat del cop de colze del partit del Betis per valorar el VAR: "El penal? estava convençut que era a dins. Però després ens en xiulen un en contra. Fa tres dies a un company li van obrir la cella i el VAR no ho va veure".