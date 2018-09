El VAR decreta empat a El Alcoraz

El VAR ha sigut el gran protagonista aquest matí en l'empat del Girona al camp de l'Osca. El videoarbitratge ha sigut l'encarregat de marcar els dos penals que han permès els dos gols del partit, quan l'àrbitre principal, Cordero Vega, havia xiulat d'entrada faltes fora de l'àrea. El Girona s'ha avançat a la primera part amb el 0-1 d'Stuani a l'estil Panenka, i a la represa Melero ha restablert la igualada transformant una nova pena màxima indicada des de Madrid per Mateu Lahoz. Amb l'empat el partit s'ha trencat però cap dels dos equips ha pogut desfer-lo.

Eusebio ha optat per fer rotacions i un canvi de sistema en la visita a El Alcoraz. Els tres centrals i dos carrilers habituals en les últimes jornades han donat pas a un 4-3-3 que ha deixat a la banquet Alcalá, Granell i Pedro Porro, i ha donat lloc a l'onze a Muniesa, Pere Pons i Aleix Garcia. Si l'aposta era intentar tenir la pilota i generar joc, la proposta ha sortit a mitges perquè fins el gol d'Stuani el partit era avorridot, amb molta pugna al mig del camp, però sense ocasions ni grans jugades. L'Osca havia sortit fort, com era de preveure en un equip que va cuer, que encara no ha guanyat a casa i on el tècnic ja està qüestionat. El xut de Chimy Ávila als dos minuts ha sigut un petit miratge. Amb prou feines ha passat gaire res més de destacat més enllà de la lesió d'Akapo, que als 22 minuts ha hagut de ser rellevat per Etxeita per lesió en el bàndol local.

El Girona ho intentava sense gaire fortuna. Amb Pere Pons i Aleix Garcia al mig del camp l'equip ha pogut robar pilotes a l'Osca, tot i que ben poques vegades han servit per crear i arribar als davanters. L'escenari ha canviat de mig a mig al minut 34, quan Stuani rebia al límit de l'àrea i Aguilera li feia falta colpejant-lo al bessò. Inicialment Cordero Vega ha xiulat falta enganxada a la ratlla però després d'un parell minuts d'incertesa, Mateu Lahoz, des de la sala del VAR, ha fet rectificar la decisió inicial marcant un penal.El davanter uruguaià, amb molta sang freda, ha fet el 0-1 amb un xut de Panenka que ha entrat mansament pel centre de la porteria mentre Jovanovic s'estirava a la seva esquerre.

El partit es posava molt de cares. Però des d'aleshores fins el descans el Girona ha patit més que abans. L'Osca ha tingut l'empat amb una potentíssima rematada de Chimy Ávila dins l'àrea que Bounou ha rebutjat amb la mà i bons reflexes. I poc després era Álex Gallar qui no encertava a rematar de cap una bona centrada. El Girona demanava l'hora d'anar cap als vestidors a refrescar-se les idees. Tres minuts d'afegit després ho ha aconseguit mantenint el seu valuós botí: 0-1.

El Girona ha canviat el plantejament a la represa. Eusebio ha deixat Borja García als vestidors i ha posat Alcalá a la gespa per recuperar el sistema amb tres centrals. No ha passat angoixes l'equip més enllà d'un intent de xilena de Cucho Hernández als 62 minuts, o una centrada de Chimy Ávila que Alcalá ha enviat a còrner per evitar més perills. Ofensivament els d'Eusebio tampoc generaven gaire. Feia pinta que si hagués caigut el 0-2 el partit hauria quedat sentenciat, però no ha arribat. Al contrari, ha sigut l'Osca qui ha fet l'empat, gairebé del no-res. El partit s'ha trencat i el neguit per la incertesa del resultat era màxim.

L'acció ha tornat a tenir el VAR com a protagonista, marcant des de Madrid un penal que a Osca Cordero Vega havia xiulat com a falta al límit de l'àrea de Bernardo a un atacant local en la pugna per una pilota aèria. Una jugada similar a la que va rebre Juanpe contra el Betis, que a Montilivi no es va assenyalar ni repetir a pesar de la sang que li rajava al central de la cella, i que avui a Osca l'àrbitre ha vist, sense que fos tant aparatosa. Melero no ha desaprofitat l'ocasió per batre Bounou, que s'ha llançat al costat contrari per on li ha entrat la pilota.

L'Osca, amb el suport del seu públic, s'ha animat amb l'empat, el seu primer gol com a local a Primera. I el Girona ha patit per mantenir l'empat. Eusebio ha donat entrada al Choco Lozano per Pere Pons amb la idea de transmetre ambició a l'equip per buscar la victòria. Chimy Ávila ha tingut el 2-1 amb una rematada que s'ha estavellat al lateral de la xarxa.

Osca: Jovanovic, Akapo (Etxeita, min.22), Semedo, Pulido, Miramón (Ferreiro, min. 56), Melero, Aguilera, Musto (Moi Gómez, min. 59), Álex Gallar, Cucho Hernández i Chimy Ávila;

Girona: Bounou, Muniesa, Bernardo, Juanpe, Aday, Pere Pons (Choco Lozano, min. 77), Douglas Luiz, Aleix Garcia (Granell, min. 64), Borja Garcia (Alcalá, min. 46), Portu i Stuani;

Gols: 0-1, min. 38, Stuani de penal; 1-1, min. 72, Melero de penal;

Àrbitre: Cordero Vega. Ha amonestat els locals Chimy Ávila, Aguilera, Musto i Ferreira; i als visitants Stuani i Bernardo;

Estadi: El Alcoraz. 6.779 espectadors. Notable presència de seguidors gironins.