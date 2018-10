assumint els errors

Perdonin l'expressió: «L'he cagat a la segona part». Si senten o llegeixen les declaracions d'Eusebio Sacristán ahir després del partit veuran que aquesta és l'afirmació que va fer repetidament el tècnic del Girona per explicar que el seu equip sortís amb un empat de l'Alcoraz quan havia dominat el seu rival al primer temps i el guanyava per 0-1.

Sense dir-ho amb aquesta frase tan contundent però amb un missatge igual de comprensible, Eusebio reconeixia que posar Alcalá, un jugador defensiu, per Borja, un d'ofensiu, havia permès la reacció del seu rival, que en el segon temps va dominar el mig del camp i sense un futbol excessivament extraordinari va ser capaç d'empatar i, fins i tot, podia haver guanyat.

A Eusebio, que una vegada més va demostrar ser un home de futbol, no li va fer res responsabilitzar-se de l'empat final, deslliurant de culpa els seus jugadors i, al mateix temps, fent una elogiable autocrítica personal.

Dit això i fet l'esmentat acte de contrició d'errors, caldria fer valdre, encara que sembli poca cosa, el punt d'ahir a Osca. Bàsicament, perquè després de set jornades els gironins en sumen nou a la classificació, estan quatre per damunt del descens i –per explicar-ho una mica millor en clau de la mateixa lliga– rivals de molta més entitat com l'Athletic Club, el València, el Vila-real, la Reial Societat o el Getafe estan per sota del Girona a la taula.

Vull dir amb això que a vegades no n'hi ha prou amb mirar-se el propi melic i que cal una anàlisi més gran, com seria aquest cas.

Canviant de tema, cal destacar l'escandalosa aportació de Cristhian Stuani a l'equip. L'uruguaià, màxim golejador blanc-i-vermell la temporada passada, s'ha situat ja amb sis gols en set jornades; o el que és el mateix, sis dels vuit gols que porta l'equip d'Eusebio tenen el seu nom. Una barbaritat que permet parlar d'«Stuanidependència», perquè a la Lliga costa trobar un exemple semblant.

En mires de futur, per poc que les coses vagin normals, Stuani està en disposició de repetir números excel·lents. No sé si al nivell de la temporada passada però sí dignes d'un gran golejador. De moment, els seus gols han permès tres punts a Vila-real i contra el Celta i un punt al Camp Nou i a l'Alcoraz.