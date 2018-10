Eusebio admet que els canvis no li van funcionar com volia

Si una cosa té Eusebio, entre d'altres qualitats i també defectes, és que és sincer. Que admet quan les coses no surten com li agradaria. I ahir en va ser un exemple. Ell, veient que el vent bufava a favor, però que l'Osca pressionava, va decidir defensar. Res d'atacar, de tenir el control i de buscar amb insistència el segon. Tancar-se, contenir l'embranzida dels locals i esperar la velocitat al contracop. L'experiment no va funcionar. El de La Seca era el primer que ho reconeixia. Tot, en una roda de premsa en què, a banda d'això, parlava d'un empat «merescut» i elogiava l'actitud i també l'entrega dels seus futbolistes.

«Volíem tenir el control del partit. Hem estat còmodes i a gust al primer temps, tot i que al final he tingut la impressió que l'Osca ens estava sotmetent en els deu minuts posteriors al 0-1, fins al descans. He entès que en aquest moment podia estar bé col·locar un home més al darrere, per buscar situacions a la contra». Així justificava el canvi d'Alcalá per Borja García. El resultat, ell mateix l'explicava: «No hem aconseguit l'efecte desitjat».

I seguia. «El canvi de Borja és una decisió tècnica. Fa dues setmanes va tenir un problema al turmell que li va donar guerra. Això no li permet estar al seu millor moment», deia, tot argumentant la substitució del 10 blanc-i-vermell. Sense ell al camp, l'Osca va anar guanyant metres i, a banda de marcar l'empat, va estar a punt de fer el segon en més d'una ocasió. I per què? «Una mica tot ens ha afectat. Ells han anat cap amunt i hem perdut el control. Volíem aprofitar els contracops; no ho hem fet. Vull pensar que ha estat més per una qüestió tàctica que no pas pel físic». El Girona s'entrenarà avui a La Vinya, demà farà festa i a partir de dimecres ja se centrarà en preparar la visita de l'Eibar el proper dissabte a Montilivi (13.00).