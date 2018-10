Leo Franco: «L'empat ens reforça; hem tingut el partit controlat»

Qüestionat per tothom i sabedor que el seu càrrec penja d'un fil, Leo Franco, entrenador de l'Osca, marxava prou satisfet. No només amb l'empenta i entrega dels seus futbolistes, sinó també pel punt que havia salvat tot empatant a casa amb el Girona. «Aquest resultat ens reforça», deia, i assegurava que «ens hem adonat de què és el que hem de fer durant tot l'any».

Després d'admetre que «el VAR imparteix justícia per a tots dos costats», es va mostrar «molt content» amb la «capacitat de reacció de tots els meus futbolistes», que «han defensat el lema del club». «Estic satisfet de poder treballar amb aquest grup i així els ho he fet veure», completava, sense entrar a valorar si la seva continuïtat a la banqueta segueix a l'aire, com ho estava abans del partit. L'argentí, que va lamentar els «contratemps» de les lesions d'Akapo i Miramón, va explicar que «l'únic moment que no ha estat bo per a nosaltres ha estat el seu gol de penal i el resultat final». Perquè, segons el seu criteri, «hem tingut el partit bastant controlat i hem estat encertats a l'hora de defensar els intents del Girona de crear perill».