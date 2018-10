Stuani no ha fallat cap penal a Primera i Bounou segueix sense aturar-ne

El VAR va ser el gran protagonista d'ahir a l'Alcoraz. El videoarbitratge va concedir tant al Girona com a l'Osca un penal que cap dels dos va desaprofitar. Per part gironina, el jove porter dels aragonesos Jovanovic va intentar posar nerviós l'uruguaià. Un acte d'ingenuïtat que va pagar car davant un home que resulta del tot infal·lible des dels onze metres. Stuani no només va transformar la pena màxima sinó que ho va fer amb un llançament a l'estil Panenka pel centre de la porteria per sumar el seu sisè gol de la temporada amb el Girona. El d'ahir és també el seu sisè gol de penal amb el conjunt gironí i el dotzè que marca a Primera Divisió. Una dada que té encara més volada si tenim en compte que des que juga a la màxima categoria, Stuani ha transformat tots els penals que ha llançat. Un 12 de 12 perfecte que el situa al nivell dels millors llançadors històrics de la categoria. Només Manolo Alfaro, que va fer un 15 de 15 entre Hèrcules i Vila-real, i Allen Peternac (14 de 14 amb el Valladolid) el superen. La ratxa d'Stuani s'allarga també a les seves etapes a la Premier League i la Sèrie A. Amb el Middlesbrough va fer un gol de penal contra el West Ham (16-17) mentre que a Itàlia va fer el seu únic gol amb el Reggina de penal al camp del Càller (08-09). Per trobar l'últim penal fallat per Stuani cal remuntar-se al curs 09-10 a Segona A amb l'Albacete en un partit a Elx en què va xutar al pal.

L'altra cara de la moneda per al Girona en els llançaments de penal és a la porteria. Bounou va encaixar ahir el seu 10è gol de penal de 13 intents. Els tres que no van acabar en gol els van enviar als pals Scepovic i Molina (Getafe) i a fora Aarón Ñíguez (Tenerife). Les penes màximes són la gran assignatura pendent de Bounou que, des que va arribar al futbol espanyol, no n'ha aturat mai cap, tampoc amb l'Atlètic B ni el Saragossa. Ahir, Melero no va ser menys.