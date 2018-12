Planas també cau i el Girona es queda sense carrilers esquerrans

La gran victòria del Girona diumenge passat a Cornellà-El Prat contra l'Espanyol (1-3) va tenir una única taca negra, que va ser la lesió de Carles Planas a la primera part. El lateral vallesà va sentir molèsties a la primera part i, tot i intentar continuar, va haver de ser substituït per Marc Muniesa a la mitja hora de joc. Hi havia esperança que les molèsties es quedessin en simplement una contractura però, ahir al capvespre, el Girona va confirmar que Planas pateix una ruptura fibril·lar al bíceps femoral esquerre. El termini de recuperació dependrà del nivell de gravetat de la lesió (una setmana per centímetre de trencament), que no ha estat ofert pel club. És a dir, Planas hauria de ser baixa segura, pel cap baix, diumenge contra l'Atlètic de Madrid i, possiblement, dimecres al partit de Copa contra l'Alabès i dilluns que ve a Bilbao. El Girona es va limitar a informar que l'evolució de la lesió determinarà el seu retorn als entrenaments. La lesió de Planas ara sí que deixa el Girona més desarmat que mai al carril esquerre.

L'equip havia començat el curs amb Johan Mojica, Aday Benítez, que pot jugar als dos costats, i Planas com a carrilers esquerrans però Eusebio Sacristán ha vist com li anaven caient tots com mosques. Primer va ser Mojica, que, després de superar una primera lesió muscular, va trencar-se els lligaments encreuats del genoll i ha dit adeu a la temporada. Pocs dies després que Mojica, Aday s'havia de retirar del partit contra el Rayo i els metges confirmaven una greu lesió també al genoll. El de Sentmenat va ser operat del còndil femoral extern del genoll dret i té pràcticament impossible tornar a jugar aquest curs. Sense Mojica ni Aday, Planas es quedava com l'única alternativa pura al carril. El de Sant Celoni ha tingut actuacions més que correctes contra Rayo, València i Leganés, però contra l'Espanyol, després de fer una magnífica assistència a Stuani per fer l'1-0, va trencar-se.

Sense Plana, Muniesa es queda com l'única solució per al carril esquerre. El lloretenc ja hi va jugar a Cornellà i també hi ha actuat en alguna altra ocasió, com al Camp Nou. Mentre Planas estigui lesionat i a l'espera que arribin reforços al gener, homes com Andzouana o Valery Fernández del Peralada hauran de tenir, gairebé per força, protagonisme al primer equip.