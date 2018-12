L'orgull d'estar invicte contra un dels grans

El Girona viu tot just la seva segona temporada a la màxima categoria. El conjunt blanc-i-vermell acumula 51 partits en què ja n'ha vist de tots colors. Des d'una victòria contra el Reial Madrid a Montilivi (2-1) fins a un empat al Camp Nou contra el Barça aquest curs (2-2). Dos partits que, juntament amb l'estrena contra l'Atlètic de Madrid (2-2) en la primera jornada de l'any passat, marquen, de moment, segurament aquesta etapa del Girona a Primera. Precisament l'Atlètic de Madrid torna diumenge a Montilivi (1/4 de 5), on ara fa un any va salvar un punt pels pèls en un partit en què els matalassers van igualar un 2-0 amb un home menys. El conjunt matalasser és un dels dos únics equips de la Lliga Santander -l'altre és el Leganés- d'aquesta temporada que mai han aconseguit batre el Girona. I és que al partit de tornada al Wanda Metropolitano, els de Pablo Machín van esgarrapar-hi un valuosíssim punt gràcies a un gol de Portu (1-1). La resta d'equips que competeixen enguany a Primera Divisió, en algun moment o altre de la història, han estat capaços de derrotar el Girona en Lliga o Copa.

L'Atlètic de Madrid arribarà a Montilivi després d'haver jugat, avui, contra el Mònaco a la Lliga de Campions. Segurament, per a un club amb els objectius tan ambiciosos com els dels madrilenys, no haver aconseguit guanyar mai el Girona pot quedar en una anècdota. També per al Girona tot i que sempre hi ha aquell orgull de poder-ne presumir. Han estat dos empats en dos partits que, tranquil·lament, podrien haver estat una victòria i un empat. I és que el partit de Montilivi de la passada campanya es va escapar quan els gironins dominaven per 2-0 gràcies a dos gols en dos minuts d'Stuani (m.22 i m.24) i l'Atlètic jugava amb deu per l'expulsió amb vermella directa del seu millor jugador, Antoine Griezmann (m.66). Tot i això, els matalassers van poder empatar amb dos gols de Correa (m.77) i Giménez (m.85).

El Leganés és l'altre equip contra el qual el Girona no ha perdut mai. Els gironins s'hi van enfrontar per primera vegada el curs 2014-15 a Segona A i van endur-se la victòria de Butarque gràcies a un gol de Fran Sandaza en l'afegit (1-2). A la tornada a Montilivi, Sandaza i Mata van capgirar el gol de Chuli per deixar la victòria a casa (2-1). L'any següent, els madrilenys van aconseguir l'ascens a Primera Divisió però tampoc van ser capaços de vèncer el Girona. A Butarque, Jairo en l'afegit va salvar un punt (2-2), mentre que a Montilivi el resultat també va ser d'empat gràcies a un gol de Dejan Lekic. Ja a Primera Divisió, els gironins han mantingut la imbatibilitat contra el Leganés. La temporada passada, a Butarque, els de Machín van sumar un punt en un discret 0-0. A Montilivi, en canvi, el partit va ser una festa (3-0) enmig de la millor ratxa de l'equip blanc-i-vermell. Stuani, de penal, Portu i Juanpe van ser els golejadors del partit. Aquesta temporada, Bounou va evitar que la ratxa es trenqués amb una aturada a Michael Santos al temps de descompte que hauria suposat el 0-1. Al final, el marcador va ser de 0-0.

El Girona tampoc coneix la derrota en partit de Lliga contra el Getafe. Tanmateix, sí que ha perdut contra el conjunt madrileny a la Copa del Rei. Va ser la temporada 2013-14 quan, en l'últim partit de Ricardo Rodríguez a la banqueta, els gironins van sortir escaldats del Coliseum Alfonso Pérez Muñoz en la tornada dels setzens de final (4-1).