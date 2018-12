Roberts: "He gaudit de cada instant al Girona"

Patrick Roberts ha atès als mitjans de comunicació després de l'entrenament i assegura que "estan treballant de valent per lluitar pels tres punts i oferir la millor versió a l'afició". Aprofitant el bon moment que els homes d'Eusebio viuen a LaLliga, amb l'última victòria al RCDE Stadium davant d'Espanyol (1-3), l'anglès confia en "ser positius i continuar fent-ho bé per tenir el màxim de punts possibles. El meu proper objectiu és marcar un gol. No només per mi, sinó per al bé col·lectiu". Per això, té a Stuani de referent. "És un gran exemple. Quan estava a Anglaterra ja el seguia. Ja destacava allà, espero que continuï així", ha dit.





Respecte a les lesions que pateixen diversos jugadors de la plantilla, l'extrem de 21 anys no està massa preocupat i considera que "són coses que passen. Tenim un bon equip i farem el necessari per sumar punts". Precisament per la lesió de Portu, Roberts té cada vegada més protagonisme al terreny de joc. Però no tem pel seu retorn: "És un joc d'equip i l'entrenador decideix. He gaudit de cada instant al Girona perquè m'agrada jugar a futbol. Si tinc minuts millor, és clar".