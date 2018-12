Eusebio recupera Portu i Douglas Luiz per rebre l'Atlètic

Si dimarts Eusebio Sacristán va rebre una mala notícia en forma de lesió de Carles Planas, ahir el tècnic del Girona va respirar una mica veient com dos homes importants al seu esquema com Douglas Luiz i Portu es van reincorporar als entrenaments i van treballar al mateix ritme que els seus companys. Tant el pivot brasiler com el migcampista murcià han superat les seves lesions i haurien d'estar disponibles per enfrontar-se diumenge a l'Atlètic de Madrid a Montilivi (1/4 de 5). En aquest sentit, l'aspecte relativament preocupant per a diumenge és que ahir Pedro Alcalá i Marc Muniesa es van quedar al gimnàs i no van saltar a la gespa. Amoïna sobretot l'estat físic del lloretenc, que, sense Mojica, Aday ni Planas, és l'únic jugador del primer equip que es pot adaptar al carril esquerre. Caldrà veure com evolucionen tant Alcalá com Muniesa d'avui fins dissabte per saber si Eusebio hi pot comptar per enfrontar-se al conjunt matalasser. En principi, però, no haurien de perillar.

La recuperació de Portu permetrà a Eusebio poder disposar altre cop del seu duet atacant habitual Portu-Stuani. El de Beniel es va lesionar durant el partit contra el Rayo Vallecano en què va trencar la ratxa golejadora i va estrenar-se aquesta temporada amb dues dianes. Així, Portu s'ha perdut els duels contra el València, el Leganés i l'Espanyol, així com el de Copa del Rei davant l'Alabès. En aquests partits, jugadors com Patrick Roberts, el Choco Lozano i Seydou Doumbia han gaudit d'un protagonisme que no havien tingut durant els primers partits, on Portu i Stuani van acaparar totes les titularitats.

Douglas Luiz, de la seva banda, va caure lesionat a Mendizorrotza en el partit de Copa del Rei contra l'Alabès. El brasiler va entrar a la segona part per Pere Pons però es va lesionar muscularment i va haver de ser substituït per Èric Montes. Amb la seva recuperació, Eusebio disposa altre cop d'un home més físic i posicional al pivot. Sense ell, Pere Pons ha fet un pas endavant amb actuacions més que notables a Mestalla i Cornellà-El Prat. En aquest sentit, caldrà veure si el tècnic torna a confiar en Douglas Luiz de seguida tal i com va fer quan va arribar a finals d'agost. El tècnic potser s'estima més no precipitar la seva reaparició i donar-li l'alternativa dimecres que ve a la tornada de la Copa contra l'Alabès.

Data pel Peralada-Mestalla

Mentrestant, el partit ajornat per la pluja fa quinze dies entre el Peralada Girona B i el València Mestalla ja té data confirmada. El duel de filials es disputarà finalment el dimecres dia 19 de desembre a les 16.00 de la tarda.