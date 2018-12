Tebas demana al jutge la cautelar per dur el Girona-Barça a Miami

La possible disputa del partit entre el Girona i el FC Barcelona a Miami arran de l'acord de La Lliga i l'empresa Relevent continua pendent. A poc més de dos mesos per al partit, La Lliga ho té tot a punt per engegar la maquinària als Estats Units però continua a l'espera de rebre el vistiplau definitiu de les institucions i la Federació, contràries a traslladar el partit. En aquest sentit, ahir la Cadena SER assegurava que el president de La Lliga, Javier Tebas, hauria optat per presentar una demanda de mesures cautelars a un jutjat de Madrid amb l'esperança que la justícia ordinària li permeti disputar el partit a Miami.

Tebas ja va assegurar fa uns dies la seva voluntat de dur el cas a la justícia però no va donar cap pista sobre l'estratègia que seguiria. Mentre la Federació i les institucions hi estan en contra, tant el Girona com el FC Barcelona, els dos clubs implicats, han mostrat públicament la seva posició favorable que el partit es jugui a territori americà. La Lliga, lògicament, compensaria econòmicament els clubs amb una bona quantitat.