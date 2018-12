Bounou «vs» Oblak: Duel a les porteries

Pacient, pencaire, constant i amb unes condicions que finalment li han permès arribar a la màxima categoria i fer-se un lloc entre els millors porters de la Lliga. Així és el porter del Girona Yassine Bounou, que enguany ha acabat amb tots els dubtes que hi havia al seu voltant. La figura del marroquí ha agafat una dimensió descomunal el darrer mes arran de les seves últimes actuacions. L'exhibició a Mestalla contra el València (0-1) i les aturades salvadores diumenge passat a Cornellà-El Prat davant l'Espanyol (1-3) han fet que Bounou acaparés elogis i fos protagonista en un piló de resums de millors aturades de la jornada. Fins i tot, casualment, aquesta setmana ha reaparegut l'interès de l'Atlètic de Madrid, que en té el 50% dels drets, per recuperar-lo al 30 de juny. La progressió i el fet que acabi contracte d'aquí a set mesos fa de Bounou un autèntic caramel per a qualsevol equip. Ell té clar que es vol quedar al Girona i, de fet, ja fa mesos que negocia la seva renovació amb el conjunt de Montilivi. Tanmateix, el fet que els seus drets siguin compartits amb l'Atlètic complica que l'operació es tanqui.

Precisament diumenge, el marroquí es veurà les cares amb que va ser el seu primer equip a l'Estat. Un partit especial per a un Bounou que es retrobarà amb diversos excompanys al filial matalasser (2012-14) com Saúl Ñíguez o Lucas Hernández, entre d'altres. Durant la seva etapa al Manzanares, Bounou també va treballar al costat dels porters del primer equip i així va compartir bons moments de feina amb dos dels millors porters del món com són Thibaut Courtois i Jan Oblak. L'estiu del 2014, Bounou va fer la pretemporada amb el primer equip al costat d'Oblak, que havia arribat per cobrir l'adeu de Courtois, al Chelsea. A finals d'agost, però, Bounou va acceptar ser cedit al Saragossa on s'estaria dos anys (14-16) abans de fitxar pel Girona el 2016. Tot i això, va tenir temps de treballar al costat d'Oblak. Amb el pas del temps, aquell porter fred i tímid amb qui compartia entrenaments l'estiu del 2014 és ara un dels millors del món. «És el millor del món. No ho dic jo per amistat, sinó que ho diuen els números i els fets», ha manifestat en més d'una ocasió Bounou sobre el seu excompany.

El pas endavant que ha fet Bounou aquesta temporada l'ha situat entre els deu porters menys golejats de la Lliga. Amb 15 dianes rebudes en 13 jornades, el marroquí està millorant els seus registres globals amb el Girona. Aquests números el situen com el setè porter menys batut de Primera Divisió, amb una mitjana d'1,15 gols per partit. Bounou, doncs, està de moment per davant de porters com Ter Stegen (FC Barcelona), Courtois (R.Madrid) o Pau López (Betis), entre d'altres.

En aquest sentit, des que va aterrar a Montilivi, l'exporter del Saragossa ha encaixat 85 gols en 65 partits. És a dir una mitjana d'1,3 gols per partit. Tot i això, les prestacions de Bounou estan millorant substancialment aquesta temporada amb partits on ha estat el millor jugador del Girona i on les seves intervencions han servit per donar punts a l'equip. En aquest sentit, el marroquí acumula un total de 21 cleansheet (cops que ha mantingut la porteria a zero) des que defensa la porteria del Girona. D'aquests 21, cinc han estat aquesta temporada contra Valladolid, Vila-real, Reial Societat, València i Leganés. La temporada passada, també a Primera, va aconseguir-ne 9 en tot el curs.

De la seva banda, Oblak n'ha fet un art, del cleansheet. El porter eslovè ha deixat la porteria a zero en 101 dels 181 partit que ha jugat amb l'Atlètic. En tot aquest temps, el balcànic ha encaixat 117 gols, que fan una mitjana de 0,64 per partit. Una xifra esfereïdora que el converteix, per força en un dels millors porters del moment. Aquesta temporada, Oblak manté la seva línia i és el porter menys golejat de Primera, amb només 9 gols rebuts en les 13 jornades disputades. Neto, del València, també n'ha rebut 9 amb un partit jugat menys (12). Sigui com sigui, el Girona té l'honor d'haver marcat a l'eslovè tres dels 117 gols que ha encaixat com a porter matalasser.

D'aquesta manera, Bounou i Oblak es retrobaran diumenge a la gespa de l'estadi de Montilivi (1/4 de 5) on protagonitzaran el duel entre dos dels porters més en forma del moment. Una bona prova de foc per a la punteria dels Stuani, Portu, Doumbia i companyia per part local i per a tota l'artilleria pesant que portarà l'Atlètic, amb Griezmann al capdavant i Diego Costa, Kalinic, Correa, Lemar o Gelson Martins.