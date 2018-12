Les sensacions i emocions de la primera vegada

Emoció, nervis, orgull, respecte i, sobretot, il·lusió. Aquests cinc ingredients es van barrejar el 19 d'agost de l'any passat en l'estrena del Girona a Primera Divisió. El primer partit a la màxima categoria d'un equip que s'havia aixecat de trompades molt fortes fins a aconseguir el premi de l'ascens. Al davant, hi havia tot un Atlètic de Madrid, semifinalista de la Lliga de Campions i amb alguns dels millors jugadors del moment com Griezmann, Oblak, Godín o Koke.

A la graderia tot eren somriures d'impacència mentre que al vestidor del Girona Pablo Machín intentava que la motivació guanyés la partida a tot el neguit que, per força, havien de tenir els seus homes en un dia tan especial. El partit va sortir rodó. Llevat dels nervis dels primers cinc o deu minuts, el Girona de seguida va exhibir el ritme, la pressió i la intensitat que l'havien fet gran a Segona A per sorprendre un Atlètic de Madrid que entre que estava encara mig de vacances i no es coneixia el terreny es va veure superat per la situació.

Així, al minut 24, Stuani, de cap, ja havia batut dues vegades Jan Oblak i al marcador de Montiliivi hi campava un 2-0 tan increïble com il·lusionant. L'expulsió de Griezmann semblava aplanar encara més el camí però els de Simeone no van llençar la tovallola i van aconseguir rescatar un punt gràcies als gols de Correa (m.77) i Giménez (m.85). Un 2-2 final que no va esguerrar la festa de l'estrena a Primera sinó que va suposar la primera pedra d'una temporada històrica del Girona. «Espero que sigui com el primer partit de Primera Divisió, en què es va viure una gran festa. Confiem reviure les sensacions i emocions d'aquell dia», assegura Àlex Granell.

Gràcies als capricis del calendari que va fer que el conjunt matalasser fos el primer rival del Girona a Primera, l'Atlètic també forma part de la història del club. Precisament per això, el matx de demà passat a l'estadi té un punt d'especial. L'Atlètic de Madrid torna a Montilivi on, de ben segur, intentarà treure's l'espina del curs passat. Ho farà, també, amb la ­lliçó apresa i conscient que no hi guanyarà a mig gas. A més a més, enguany, s'hi trobarà un Girona enratxat que ha sumat 11 dels últims 15 punts en joc convertint-se en l'equip més en forma de la Lliga. «Ens enfrontem a un gran rival de Champions League. Hi ha tots els al·licients per viure un gran espectacle a Montilivi i encara més amb la bona dinàmica del Girona, que convida a l'optimisme», diu Granell. El capità de l'equip va més enllà i confessa que des del vestidor «ens veiem capaços de tot».



Diego Costa hi serà

Després de segellar l'accés als vuitens de final de la Lliga de Campions i d'aconseguir dependre d'ell mateix per ser primer de grup gràcies a la victòria contra el Mònaco de dimecres (2-0), l'Atlètic va fer ahir una suau sessió de recuperació. Els suplents i no convocats contra el Mònaco van exercitar-se amb intensitat en una sessió en què Diego Costa hi va participar amb normalitat. El davanter brasiler arrossega des de fa setmanes problemes al cinquè metatarsià del peu i va valorar fins i tot l'opció d'operar-se. De moment, però, sembla que no serà així i l'internacional espanyol serà a Montilivi, estadi que ja coneix i on va marcar amb la samarreta de l'Albacete a Segona A en un 3-3 de la temporada 2008-09.

Mentrestant, els altres lesionats de l'Atlètic tenen complicat ser a Girona diumenge. Juanfran i Giménez no van entrenar-se ahir i Diego Godín ho va fer encara al marge del grup.