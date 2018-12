Stuani: "M'agrada competir i jugar fort, però tinc la consciència tranquil·la"

El davanter del Girona, Cristhian Stuani, ha estat en boca de tothom aquesta setmana després dels seus dos gols contra l'Espanyol, que el van posar al capdavant de la taula de golejadors de Primera Divisió, i després per les crítiques que ha rebut d'alguns jugadors blanc-i-blaus per una acció en la David López va acabar sagnant pel nas. "Sempre jugo de la mateixa manera, m'agrada competir, jugar fort i tampoc em queixo quan rebo jo o hi ha alguna acció en la meva contra", ha explicat Stuani en un vídeo a les xarxes socials del Girona en que ha volgut tancar la polèmica perquè "són coses del futbol, i jo no tinc cap problema amb ningú ni amb cap excompany de l'Espanyol ni amb ningú".



"Estic molt tranquil i cap a l'Espanyol jo només tindré paraules d'agraïment, perquè quan em va tocar defensar aquella samarreta ho vaig fer amb orgull i molta empenta, això ningú m'ho podrà negar i tinc la consciència molt tranquil·la", ha afegit Stuani que, amb 10 gols, està per davant de Messi o del seu compatriota Luís Suárez en la lluita pel trofeu de màxim golejador: "Em sento feliç i orgullós de veure'm el primer de la taula de golejadors i lluitant contra davanters que són estrelles mundials".