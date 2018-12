«Continuaré jugant amb cor per ajudar el Girona»

A l'Espanyol ha costat de pair que el final de la seva ratxa de victòries a Cornellà s'acabés en el derbi contra el Girona i amb el protagonisme destacat d'un exjugador seu: Cristhian Stuani. La setmana s'ha fet llarga al vestidor blanc-i-blau i Stuani ha estat l'ase dels cops per una jugada en la qual David López va acabar amb el nas sagnant després d'una jugada amb el davanter uruguaià del Girona. Dídac Vilà, el mateix David López i ahir el porter Diego López -«És una agressió molt clara, va ser evident i a més l'àrbitre tenia l'ajuda del VAR»- no han escatimat crítiques cap a Stuani, que, a través de les xarxes socials del club de Montilivi, va sortir a parlar per deixar clar que «m'agrada competir i jugar fort, però tinc la consciència tranquil·la».

«Sempre jugo de la mateixa manera, m'agrada competir i jugar fort i tampoc em queixo quan rebo jo o hi ha alguna acció en la meva contra», va dir Stuani amb ganes de tancar la polèmica: «Són coses del futbol, jo no tinc cap problema amb ningú, ni amb cap cap excompany de l'Espanyol ni amb ningú». «Estic molt tranquil i cap a l'Espanyol jo només tindré paraules d'agraïment, perquè quan em va tocar defensar aquella samarreta ho vaig fer amb orgull i molta empenta, això ningú m'ho podrà negar, i tinc la consciència molt tranquil·la», va afegir Stuani, que té clar que «continuaré jugant de la mateixa manera, intentant ajudar el meu equip com soc jo: jugant amb tot el cor i el coratge que pugui tenir».

Una manera de jugar que li està donant un gran rendiment al Girona i a Stuani en particular, que, amb 10 gols, és el màxim golejador de Primera Divisió per davant de Leo Messi o Luis Suárez. «Em sento feliç i orgullós de veure'm el primer de la taula de golejadors i lluitant contra davanters que són estrelles mundials», va dir ahir Stuani, que demà, contra l'Atlètic de Madrid, té un nou repte de nivell al costat del seus companys a Montilivi: «Hem d'aprofitar la dinàmica que tenim ara, l'equip està competint molt bé, tant a casa com a fora, i demostrant que vol lluitar per objectius importants».