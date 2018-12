El Girona rep la concessió de Montilivi per als propers 50 anys

«L'acord és una oportunitat de creixement que ens permetrà continuar avançant. També podrem potenciar encara més la relació entre Girona i el seu territori, alhora que esperem continuar sent referència per a molta gent», deia Delfí Geli el passat 22 de juny -ahir no va fer declaracions-, després del ple municipal que confirmaria l'acord de concessió de Montilivi, entre l'Ajuntament i el Girona, fins al 2068. Ahir es va formalitzar. «Aquest és un acte important perquè simbolitza també que la ciutat i el club compartim uns objectius comuns, de treball compartit i buscant el benefici mutu», valorava Marta Madrenas, l'alcadessa de la ciutat, satisfeta amb els lligams del territori que aporta el conjunt blanc-i-vermell, instal·lat avui a l'elit del futbol estatal. «Des de l'Ajuntament hem de col·laborar amb tothom qui porta el nom de Girona, tenint sempre com a prioritat l'interès general i amb aquesta concessió complim aquests objectius», afegia.

Amb els vots favorables de Convergència i Unió, el Partit Socialista de Catalunya (PSC), Ciutadans i el Partit Popular (PP), l'abstenció d'Esquerra Republicana per Catalunya-MÉS i l'únic vot contrari de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), l'acord per a la cessió de l'estadi va ser una realitat fa més de cinc mesos. «Aquest conveni va molt més enllà de l'àmbit esportiu i fa més forta la marca i el nom del Girona. El club reitera el compromís per continuar treballant conjuntament i reforçar la seva presència en accions socials i esportives amb infants, joves i col·lectius desfavorits», resava el comunicat fet públic a l'estiu, que continuava de la següent manera: «El compromís ja existeix amb iniciatives com l'equip de la Lliga Genuine, el partit a Ripoll per a la inclusió social, la col·laboració amb la Fundació Els Joncs...». I acabava amb una picada d'ullet al sector polític. «S'han mantingut converses amb tots els partits amb representació municipal amb la intenció d'escoltar les seves inquietuds i suggeriments».