Així hem viscut el minut a minut del partit

El Girona ha sumat el sisè partit consecutiu sense perdre. Ha empatat a casa contra l'Atlètic de Madrid en un partit vibrant en la que els dos equips han tingut ocasions per endur-se la victòria. Stuani ha avançat els gironins de penal al final de la primera meitat. A pocs minuts del final del partit, una contra de l'Atlètic ha acabat amb una jugada desafortunada, amb Ramalho desviant la pilota i marcant en pròpia porta.





Final

Girona i Atlètic empaten en un final vibrant

Min.93

Parada de Gorka que salva el gol

Min.88

Dues targetes grogues per l'Atlètic i ocasió del Girona

Min.82

L'Atlètic empata amb un gol en pròpia porta de Ramalho

Min.76

Gorka salva l'empat

Min.70

Bonou es lesiona. Gorka Iraizoz entra al camp

Min.63

Portu entra al camp substituint Roberts

Min.63

L'Atlètic de Madrid fa el primer canvi

Min.62

L'Atlètic de Madrid domina, el Girona es defensa amb ordre

Min.54

Dues grans ocasions de Granell en dos minuts

Min.46

Comença la segona part a Montilivi

Min.45

Gol d'Stuani

Els dos equips han buscat el gol de la victòria fins al final. El Girona ha estat qui ha dominat en el tram final, però sense tenir cap ocasió clara.Gorka atura un xut amb perill de Gelson. Falten quatre minuts pel final.Minuts finals de partit amb tensió al camp. Al minut 88, dos jugadors de l'Atlètic han vist la targeta groga. El Girona ha tingut una ocasió que ha aturat Oblak després d'un llançamenet de falta.L'Atlètic de Madrid ha empatat en una jugada desafortunada pels gironins. Ramalho, intentant evitar el xut de Diego Costa ha enviat la pilota a porteria.Gran aturada de Gorka després d'un magnífic cop de cap de Saul. Ha salvat l'empat.El porter del Girona Bonou, que portava molts partits rendint a gran nivell, ha d'abandonar el camp lesionat. Gorka Iraizoz el substitueix.Canvis també al Girona. Entra al camp Portu, que torna després de la lesió, i surt del camp Roberts. Ovació per a l'extrem anglès, que ha completat un gran partit. Crits de 'Portu, Portu!' a MontiliviCorrea substitueix Rodrigo.L'Atlètic de Madrid té el control del partit. Domina el joc, però no crea perill. El Girona es defensa amb ordre.Comença la represa. Aprofitem per recordar les estadístiques de la primera meitat. A Montilivi hi ha més de 12.000 espectadors, la segona millor entrada de la temporada.Stuani marca de penal. L'àrbitre l'ha donat després de consultar amb el VAR. Oblak ha vist targeta groga

Min.43

Falta amb perill favorable al Girona

Min.43

Falta amb perill favorable al Girona

Min.33

Saul envia la pilota al travesser

Min.27

Ocasió d'Stuani

Min.21

Nova aproximació amb perill de Roberts

Min.17

Ocasió d'Aleix, de falta des de fora d l'àrea

Min 12

Primera ocasió del Girona: Granell xuta fora per poc

Min. 5

Primeres aproximacions amb perill

16.15 h

Comença el partit a Montilivi

15.40 h

Montilivi es va omplint, els equips escalfen sobre la gespa

15.00 h

Ja tenim alineacions: Granell jugarà al carril esquerre

15.00 h

Com arriben els dos equips al partit

14:30 h

Els jugadors del Girona FC ja són a Montilivi

13:00 h

Botifarrada a Montilivi

Nova aproximació perillosa del Girona, en aquesta ocasió un cop de cap de Bernardo després d'una falta.Nova aproximació perillosa del Girona, en aquesta ocasió un cop de cap de Bernardo després d'una falta.Gran ocasió de Saul després d'una bona jugada col·lectiva de l'atac visitant. La pilota ha anat al travesser.Gran ocasió d'Stuani, que ha engaltat de primeres una centrada des la dreta. La pilota ha sortit lleugerament per sobre el travesser.Aleix García ha enviat fora una falta llançada des de fora l'àrea. En l'acció prèvia, l'àrbitre ha mostratper joc perillósCacau de Granell des de fora l'àrea que surt fora per molt poc. Fa tres minuts que el Girona domina el joc, amb bons de detalls de Roberts a l'extrem esquerre.L'Atlètic de Madrid ha començat el partit dominant el joc. El Girona ha fet una aproximació amb perill al minut 4. Al minut 5, Griezmann ha posat a prova Bonou, que ha enviat la pilota a còrner.El Girona FC - Atlètic de Madrid ja ha començat. Montilivi, gairebé ple fins a la bandera, anima el conjunt blanc-i-vermell.Montilivi es va omplint, i molts aficionats comenten l'alineació de Granell al carril esquerre.Aquesta és l'alineació del Girona FC pel partit d'avui: Bono, Pedro Porro, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Granell, Pere Pons, Borja García, Aleix García, Roberts i StuaniEl millor Girona de la història és davant d'un d'aquells capítols que fa patxoca de viure: si no perd, sumarà el seu sisè partit consecutiu sense fer-ho, la millor marca personal en aquest trajecte a la Primera Divisió. L'Atlètic de Simeone és un dels candidats a competir tots els títols que juga. Lluny del Wanda Metropolitano, a més, només han guanyat un dels sis partits possibles tot i que la dinàmica del Girona a Montilivi tampoc és gaire bona, perquè tan sols ha lligat 8 dels 21 punts en joc. Aquesta és la classificació de la Lliga abans del partit:Al voltant de dels 14:30 h, l'autobús del Girona FC ha arribat a l'estadi de Montilivi. A la mateixa hora, els jugadors de l'Atlètic de Madrid es preparaven per sortir del seu hotel de concentració. Al camp, ja està tot a punt per l'entrada dels primers aficionats.Des de les 13:00h, l'àrea del pàrquing de Gol Nord es transforma en una zona lúdica, oberta a tots els aficionats del Girona, en la qual petits i grans podran gaudir de diferents activitats i dinar abans d'accedir a l'estadi. El preu dels tickets que inclouen botifarra i beguda, costaran 5 euros. Els aficionats podran participar també en la rebuda de l'autocar del Girona en la prèvia del partit, que tindrà lloc a partir d'un quart de tres de la tarda. Amb motiu de la botifarrada, els busos que surten des del centre (Av. Ramon Folch -Correus-) i arriben a l'Estadi intensificaran el servei. El primer començarà a les 12.30h.