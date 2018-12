Eusebio: «Ens hem posat per davant contra un gran rival»

Eusebio està "content del partit seriós i complet" que ha disputat avui el Girona a Montilivi davant l'Atlètic (1-1). "Ens hem posat per davant d'un gran rival i hem intentat controlar el partit per aguantar el resultat, buscant una altra situació de gol, però no ha estat possible. A la segona part hem tingut més problemes, però estic satisfet amb el treball de l'equip", ha valorat després del partit.

El tècnic blanc-i-vermell també s'ha referit a jugadors en qüestió com Granell, Roberts, Gorka o Valery, els quals "felicito perquè han complert amb el que se'ls demanava".

Respecte a Bounou, que ha hagut de ser substituit durant la segona part, Eusebio ha dit que "espera que només sigui una sobrecàrrega".