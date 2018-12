Marc Muniesa es lesiona i accentua la maledicció als carrils

Com si el destí hagués invocat un mal d'ulls, el carril esquerre de Montilivi es va buidant a una velocitat preocupant: ahir, el club va informar que Marc Muniesa pateix una lesió al soli dret que el podria fer veure tots els partits que queden abans de l'aturada de Nadal a la graderia. El lloretenc era la quarta opció d'Eusebio, l'anomenat Pla D; perquè els tres primers (Mojica, Aday i Carles Planas) també han caigut amb una facilitat insòlita de predir. A més, Quique Cárcel va descartar fitxar, quan encara no sabia que Planas –també té complicat tornar abans del 2019– i Muniesa també es lesionarien. Ni el guionista més macabre s'ho hauria inventat. «Jugar al carril suposa un esforç físic molt important, potser pot tenir una relació amb el percentatge de lesions que estem patint. Pensàvem que no tindríem tants maldecaps perquè fitxar, tal com està el mercat en aquests moments, no era la millor opció. Les circumstàncies ens mostren un escenari diferent del qual preveiem, però ho afrontem com hem fet sempre. Trobarem opcions i hi estem treballant, no patiu: algú jugarà d'inici i respondrà», comentava Eusebio, que en principi no té previst canviar de sistema, tot i que tampoc ho descarta del tot: «Sempre podem canviar de dibuix, també a mig partit, però la teoria diu que donarem continuïtat a la línia de tres centrals».

Per al partit contra l'Atlètic, Eusebio centra els seus dubtes en Valery o Àlex Granell. Ara per ara, però, sembla que el jugador del Peralada serà l'escollit i debutarà oficialment com a jugador del Girona a la Lliga, perquè a Mendizorrotza a la Copa ja es va estrenar. Aquella nit, però, va actuar al carril dret. «He valorat dues opcions aquesta setmana: jugar amb Valery, que ja ha demostrat la seva vàlua al Peralada, també al carril esquerre; o situar Àlex Granell. Escollirem una cosa o una altra, convençuts que serà el millor per al col·lectiu». Eusebio ha demostrat que no li tremola el pols si es tracta de fer debutar els més joves: ho va fer al Celta, al Barça B i a la Reial Societat, i el cas de Pedro Porro és el més recent. «Valery té la intensitat i el ritme per competir, i formar una alineació la més forta possible». L'escalenc és l'únic futbolista del Peralada a la llista de 18 convocats. «Encara tenim opcions dins de la plantilla, per això no he considerat oportú cridar ningú més. Hi ha futbolistes preparats per respondre si així ho exigeix la situació».



Portu i Douglas, a escena



Eusebio, almenys, recupera Portu i Douglas Luiz, lesionats contra el Rayo Vallecano i l'Alabès, respectivament. Malgrat que tot indica que cap dels dos sortirà d'inici, perquè el tècnic blanc-i-vermell respecta la jerarquia dels homes que han rendit durant la seva absència, són dos recursos més que beneeix. «Tots dos han entrenat de manera correcta durant la setmana i es troben en bones condicions, però no podem oblidar que han patit dues lesions musculars i s'han quedat molts dies fora de l'equip. Veurem si surten a l'onze o tenen uns minuts durant el partit», afegia Eusebio, que també tindrà en compte que en poc més d'una setmana hi haurà tres partits en joc: avui contra l'Atlètic, dimecres davant de l'Alabès i el dilluns 10 de desembre amb l'Athletic, a San Mamés. «Són molts esforços i hem de tenir presents tots els detalls, necessitarem tots els homes disponibles», conclou.