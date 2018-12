El Girona allarga la bona dinàmica i ja suma 6 partits sense perdre

El Girona es fa gran a cada jornada que passa i ahir tampoc va fallar. L'empat davant l'Atlètic (1-1) permet allargar la bona dinàmica de l'equip blanc-i-vermell a la Lliga, que ja acumula set partits seguits sense perdre, en els quals ha sumat 12 punts dels 18 en joc. D'aquesta manera, els gironins es mantenen a la setena posició de la classificació amb 21 punts. Els mateixos que l'Espanyol, amb qui estan igualats en gols a favor i en contra. L'equip de Rubi, però, els supera pel fair play i, per això, és sisè. I és que l'expulsió de l'hondureny Choco Lozano durant el partit contra el Rayo Vallecano desequilibra l'estadística ja que Girona i Espanyol també han vist les mateixes targetes grogues (28).

a Montilivi serveix per certificar el bon estat de forma dels homes d'Eusebio. Malgrat les baixes que pateix l'equip dia sí, dia també –sembla que s'ha convertit en una constant– tots i cadascun dels jugadors han demostrat ser capaços de fer front a les adversitats i estar preparats per quan sigui el seu torn. Ahir va ser el torn de Gorka Iraizoz, substuint Bounou a la porteria a la segona part, i d'Àlex Granell, que va superar la prova com a carriler esquerrà. També de Valery Fernández, que va estrenar-se a Primera amb diverses accions per aplaudir, tenint en compte la seva edat. Si es fa un cop d'ull a la classificació, de ben segur que ningú pensaria que el Girona està passant per un moment delicat respecte a les lesions de la plantilla. Els números són bons, tant, que maquillen tota la resta i situen el conjunt blanc-i-vermell a la part alta de la taula, esquivant de lluny el descens. A deu punts el té ara mateix, pendent del que faci avui l'Athletic Club a l'estadi del Llevant. És la ratxa més bona de tot el que porta de temporada. Tot això ho ha aconseguit amb cinc victòries, l'última contra l'Espanyol a l'RCDE Stadium (1-3), sis empats dels quals destaquen els partits davant l'Atlètic (1-1) i el Barça al Camp Nou (2-2), i només tres derrotes. Totes, això sí, a Montilivi, on els blanc-i-vermells han perdut contra el Reial Madrid (1-4), Betis (0-1) i Eibar (2-3).

En menys derrotes a la Lliga, només el superen el Barça (2) i l'Atlètic (1), que ahir podria haver conegut la segona derrota del curs si no fos pel gol en pròpia de Jonas Ramalho que va acabar suposant l'empat. Abans, l'Atlètic va veure com el Girona s'avançava amb un gol de Cristhian Stuani des del punt de penal just abans d'arribar al descans.