La polèmica va esclatar al darrer minut del derbi entre el Girona C i La Jonquera quan l'àrbitre va concedir el gol que donava el triomf als gironins després de què Feixas hagués rematat suposadament amb la mà un llançament de córner. Les protestes dels visitants van acabar amb dos expulsats i amb la indiganció de veure com se n'anava en orris la feina feta per remuntar els gols inicials a l'inici del partit.